İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul çıkışı: Olumlu bir fikrim yok

16.10.2019 08:23

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, ilçe belediye ziyaretlerini sürdürüyor. Şimdiye kadar 5 ilçe belediyesini ziyaret eden İmamoğlu, dün de Avcılar Belediyesi'ndeydi.

İlçe belediye ziyaretlerinde sıkı bir iletişim ve koordinasyon oluşturma sürecinin temelini atmış oluyoruz" diyen İmamoğlu, "Bu anlamda bütün ilçelerimizi gezeceğiz. Ve daha sonra özellikle bölgesel masalarımız hayata geçmiş olacak. Örneğin, Avcılar, Esenyurt, Beylikdüzü bir bölge masamız. Bu çalışmalarımız yine orada büyük şehir bürokratlarımız tarafından da takip ediliyor olacak" ifadelerini kullandı.

KANAL İSTANBUL İLE İLGİLİ OLUMLU BİR FİKRİM YOK"

İmamoğlu ve Hançerli daha sonra Avcılar sahiline geçerek inceleme gezilerini sürdürdü. Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan İmamoğlu, Kanal İstanbul ile ilgili düşüncelerini şu şöyle ifade etti:

"Ben Küçükçekmece Gölü'nün ve İstanbul'un birçok kimlikli alanının, tarihi süreçte kendini bulmuş coğrafyasının, mümkün olduğu kadar bozulmamasından yana bir kişiyim. Bu bakımdan daha önce de söyledim. Benim Kanal İstanbul'la ilgili fikrim net. Olumlu bir fikrim yok. Bunu biz bütün İstanbul'la da paylaşmayı düşünüyoruz. Dolayısıyla ben oradaki tarihi kalıntıyı önemsiyorum. Yerinde de göreceğim. Bütün Türkiye'nin, Dünyanın görmesini isteriz. Bu coğrafyalara baktığınızda Allah'ın lütfu, dünya güzeli. Böyle güzelliği geleceğe nasıl taşırız endişesiyle hareket edersek İstanbul'a layık yöneticiler oluruz. Baktığımız pencere bu. Bu ön fikirle, hocamızla da gezince görüşlerimizi paylaşırız."