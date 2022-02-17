İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fatura talimatına yanıt: Bütün faturaları yan yana koyun öyle karar verin

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gündüz saatlerinde belediye başkanlarına su faturalarında indirim yapmaları konusunda talimat vererek "En az KDV indirimi kadar bir oranda indirim yaparak enflasyonla mücadelemize katkıda bulunmalıdır." ifadelerini kullanmıştı.

"DOĞAL GAZ, ELEKTRİK VE SU FATURALARINI YAN YANA KOYUN"

Erdoğan'ın bu talimatına yanıt veren Ekrem İmamoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Önemli bir bilgilendirme! Suda KDV indirimi yüzde 7 oranında yapıldı ancak büyükşehir belediyelerinin su temin maliyeti 1 yılda yüzde 100'den fazla arttı. Elektrik, doğal gaz ve su faturalarınızı yan yana koyun, hangi faturada indirim gerekiyor milletimiz karar versin." ifadelerini kullandı.

MHP'DEN DE TALİMAT GELDİ

Öte yandan MHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Sadir Durmaz, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin talimatıyla 229 belediye başkanına su fiyatlarında indirim yapılması konusunda mesaj gönderdi. Durmaz mesajında, "Sayın Belediye Başkanı; vatandaşımızın üzerindeki yüklerin hafifletilmesi ve aile bütçelerine katkı sağlamak maksadıyla Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Beyefendinin talimatlarıyla, su fiyatlarında yüzde 7 oranında indirim yapılarak insanımıza destek olunması hususunda gereğini rica eder, çalışmalarınızda başarılar dilerim" ifadelerine yer verdi.