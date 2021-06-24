İmamoğlu'ndan bursları kesilen Boğaziçili öğrencilere güzel haber: Gelsinler, bursları hazır
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İmamoğlu'ndan bursları kesilen Boğaziçili öğrencilere güzel haber: Gelsinler, bursları hazır

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, rektör Melih Bulu'yu protesto ettikleri için burs ve kredileri kesilen Boğaziçili öğrencilere güzel bir haber verdi. İmamoğlu, "Demokratik duruşlarından ötürü burs ve kredileri kesilen öğrencilerin devlet kapısı İBB'dir. Gelsinler, bursları hazır" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından 23 Haziran seçimlerinin yıl dönümü nedeniyle Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda dün akşam etkinlik düzenlendi. Etkinliğe CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve çok sayıda davetli katıldı.

"VATANDAŞ GEREĞİNİ YAPTI"

Kılıçdaroğlu konuşmasında, "Bir seçim yapıldı ve sonrasında o seçim iptal edildi. Doğrusu seçimin iptal edileceğini hiç düşünmüyordum. Çünkü en azından hukukun bir kırıntısı kalmıştır. Dolayısıyla iptal edilmez diye düşünüyordum. Seçim iptal edildi, parti meclisimizi topladık. Bazı arkadaşlarımız seçimin boykot edilmesini istedi. 'Hayır' dedim. 'Seçimi boykot etmeyeceğiz. Sandığa hep beraber gideceğiz. Ben bütün İstanbulluların ferasetine güveniyorum. Eğer bu ülkede vatandaşın vicdanına sesleneceksek vatandaş gereğini yapacaktır' dedim. Vatandaş gereğini yaptı. İstanbul'u kaybeden Türkiye'yi kaybeder demişlerdi. Bu cümlenin tersi ise, İstanbul'u kazanan Türkiye'yi kazanır" dedi.

"GELSİNLER BURSLARI HAZIR"

İmamoğlu ise konuşmasında, ''23 Haziran'da sandıklardan yalnızca oy pusulaları değil, bir de hesap pusulası çıktı. Ama sizler hala bu iradeyi anlamadınız'' ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanan Melih Bulu'yu protesto ettikleri için burs ve kredileri kesilen öğrencilere de güzel bir haber verdi. İmamoğlu, "Bursları kesilen Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine destek vereceğiz. Demokratik duruşlarından ötürü Boğaziçi Üniversitesi'nde bursları kesilen üniversite öğrencilerinin devlet kapısı İBB'dir. Gelsinler, bursları hazır'' dedi.

İmamoğlu'ndan bursları kesilen Boğaziçili öğrencilere güzel haber: Gelsinler, bursları hazır
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