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İmamoğlu, Bloomberg'in '2019'u 2019 yapan 50 kişi' listesine girdi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'The Bloomberg 50' listesine Türkiye'den giren tek isim oldu.

05.12.2019 13:49 | Son Güncelleme: 05.12.2019 13:53
İmamoğlu, Bloomberg'in '2019'u 2019 yapan 50 kişi' listesine girdi

ABD merkezli Business Week dergisi, Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı 'nu "The Bloomberg 50" listesine aldı. İmamoğlu, listeye 'den seçilen tek isim oldu.

2019 YILINI TANIMLAYAN İSİMLERDEN OLUŞUYOR

The Bloomberg 50 listesi, "finanstan modaya, teknolojiden ticarete 2019 yılını tanımlayan" isimlerden oluşuyor.

Listede Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, iklim aktivisti Greta Thunberg ve Barbadoslu ünlü şarkıcı/girişimci Rihanna gibi 2019'a damga vuran isimler yer aldı.

31 MART SONRASI YAŞANAN SÜREÇ YER ALDI

Bloomberg Business Week, "2019'u 2019 yapan" isimlerle ilgili kısa bilgilendirme yazılarına da internet sitesinde yer verdi.

Ekrem İmamoğlu'nun Haziran ayında tekrar edilen belediye başkanlığı seçimlerini yüzde 54 oyla kazandığını hatırlatıldığı yazıda, 31 Mart seçimlerinin ardından yaşanan sürece yer verildi.


Haber Videosu

: İmamoğlu, Bloomberg'in '2019'u 2019 yapan 50 kişi' listesine girdi
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