İmamoğlu, Bloomberg'in '2019'u 2019 yapan 50 kişi' listesine girdi
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'The Bloomberg 50' listesine Türkiye'den giren tek isim oldu.
ABD merkezli Bloomberg Business Week dergisi, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu "The Bloomberg 50" listesine aldı. İmamoğlu, listeye Türkiye'den seçilen tek isim oldu.
2019 YILINI TANIMLAYAN İSİMLERDEN OLUŞUYOR
The Bloomberg 50 listesi, "finanstan modaya, teknolojiden ticarete 2019 yılını tanımlayan" isimlerden oluşuyor.
Listede Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, iklim aktivisti Greta Thunberg ve Barbadoslu ünlü şarkıcı/girişimci Rihanna gibi 2019'a damga vuran isimler yer aldı.
31 MART SONRASI YAŞANAN SÜREÇ YER ALDI
Bloomberg Business Week, "2019'u 2019 yapan" isimlerle ilgili kısa bilgilendirme yazılarına da internet sitesinde yer verdi.
Ekrem İmamoğlu'nun Haziran ayında tekrar edilen belediye başkanlığı seçimlerini yüzde 54 oyla kazandığını hatırlatıldığı yazıda, 31 Mart seçimlerinin ardından yaşanan sürece yer verildi.