İmamoğlu, Adada Yaşayanlara Ulaşım İçin Söz Verdi: Yüzde 40 İndirimli Yapacağız

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Adalar'da ikamet eden vatandaşların deniz ulaşımını yüzde 40 indirimli kullanacağını söyledi. Adalar'ın fayton sorununa da değinen İmamoğlu, atlar için sağlık merkezi kuracaklarını ifade etti.

FAYTONCULARLA SOHBET ETTİ

31 Mart Yerel Seçim çalışmalarını Adalar'da sürdüren Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte ilk olarak Büyükada'ya geçerek esnaf ve vatandaşları ziyaret etti. Buradaki ziyaretin ardından Heybeliada'ya geçen İmamoğlu, fayton durağına gelerek, faytoncularla sohbet etti.

"YÜZDE 40 İNDİRİMLİ YAPACAĞIZ"

Büyükada'dan Heybeliada'ya geçildiği sırada Kaptan Köşküne çıkan İmamoğlu, burada ulaşıma ilişkin projesini anlatarak, "Sürekli oturanlara yüzde 40 indirimli yapacağız. Bizimki gerçekçi aslında. Vaatlerde tabi herkesin bakış açısı var. Biz çocuklara kadınlara zaten ücretsiz diyoruz. Büyük bir kesimi kapsayan annelere, mesela 6 yaştan 12 yaşa çıkartıyoruz, bu geçerli. Artı olarak sunduğumuz şeyde Adalar'da oturanlara yüzde 40 indirimli, gerçekçi davranıyoruz, gerçek ihtiyaçlar üzerinden gidiyoruz. O yönüyle baktığımızda bizim değerlendirmemiz daha doğru diye düşünüyorum" dedi.