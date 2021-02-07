İlkay Gündoğan, Manchester City'i galibiyete taşıdı
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İlkay Gündoğan, Manchester City'i galibiyete taşıdı

07.02.2021 22:38 | Son Güncelleme: 07.02.2021 22:42
İlkay Gündoğan, Manchester City'i galibiyete taşıdı

Premier Lig'in 23'üncü hafta maçında Liverpool, Manchester City'e 4-1 mağlup oldu.

Premier Lig'in 23'üncü hafta maçında Liverpool, Manchester City'e 4-1 mağlup oldu. Anfield Stadyumu'nda oynanan maçta Manchester City forması giyen İlkay Gündoğan, kaydettiği iki golle takımını galibiyete taşıdı.

Karşılaşmanın 37'nci dakikasında Manchester City penaltı kazandı. Topun başına geçen İlkay Gündoğan'ın vuruşu isabetsiz oldu. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 sona erdi. İkinci devreye hızlı başlayan Manchester City, 49'uncu dakikada İlkay Gündoğan'ın golü ile öne geçti. Ev sahibi ekip FC Liverpool'un 63'üncü dakikada kazandığı penaltıyı Mohamed Salah gole çevirerek, karşılaşmada durumu 1-1'e getirdi. Mücadelenin 73'üncü dakikasında yeniden sahneye çıkan İlkay Gündoğan, kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti. Manchester City, 76'ncı dakikada Raheem Sterling, 83'üncü dakikada ise Phil Foden'in kaydettiği goller ile Liverpool önünde durumu 4-1'e getirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Manchester City, Liverpool deplasmanından 4-1'lik sonuçla galip gelmeyi başardı. Manchester City, deplasmanda elde ettiği galibiyetle puanını 50'ye çıkararak, liderliğini korudu. Liverpool ise 40 puanla 4'üncü sırada kaldı.

Öte yandan Liverpool'un Schalke04'ten renklerine bağladığı Ozan Kabak, kadrosunda yer alırken forma şansı bulamadı.


- Duisburg

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Temel ELCİVAN

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