İlkay Gündoğan: En büyük anım Galatasaray'ın UEFA kupası kazandığı andı, kimse kusura bakmasın
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İlkay Gündoğan: En büyük anım Galatasaray'ın UEFA kupası kazandığı andı, kimse kusura bakmasın

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Manchester City'de forma giyen İlkay Gündoğan, Galatasaray itirafında bulundu. Bu sezon dünyanın en forma oyuncularından olan İlkay, "GalatasaraY'ın 2000'de kazandığı UEFA Kupası'nı asla unutmayacağım. Ailem büyük Galatasaray taraftarı. Amcam gözyaşlarına boğuldu. Kusura bakmayın ama bu UEFA Kupası'ydı" dedi.

İngiltere Premier Lig'de Manchester City formasıyla şampiyonluk mücadelesi veren Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan, Sarı-Kırmızılı takımın taraftarı olduğunu gizlemedi.

İşte İlkay'ın o açıklamaları:

"SADECE ANNEM FENERBAHÇELİ"

"Galatasaray'ın 2000'de kazandığı UEFA Kupası'nı asla unutmayacağım, 9 yaşındaydım. Fenerbahçeli annem dışında bütün ailem Galatasaray taraftarı. Hepimiz fnali izliyorduk ve Arsenal'ı yendiğimizde benden 6 yaş büyük amcam gözyaşlarına boğuldu, bir bebek gibi ağlıyordu. UEFA Kupası'nın alındığı an, en büyük çocuk anılarımdan biriydi, kusura bakmayın ama bu UEFA Kupası'ydı.

"ŞAMPİYONLAR LİGİ'Nİ HAYAL EDİN"

UEFA Kupası benim için bu kadar özelken Şampiyonlar Ligi'nin ne anlama geldiğini hayal edebiliyor musunuz? Daha sonra Şampiyonlar Ligi'nde oynamaya başladığımda benim için ne anlama geldiğini, onu kazanabilmenin nasıl oldupunu hayal edebiliyor musunuz? Şampiyonlar Ligi'ni çok istiyorum" ifadelerini kullandı.

İlkay Gündoğan: En büyük anım Galatasaray'ın UEFA kupası kazandığı andı, kimse kusura bakmasın
İlkay Gündoğan: En büyük anım Galatasaray'ın UEFA kupası kazandığı andı, kimse kusura bakmasın
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