İlk yarıda Fenerbahçe'ye verilen penaltı, ofsayt olduğu gerekçesiyle VAR tarafından iptal edildi
Sarı-Lacivertliler 26'ncı dakikada penaltı kazandı ama bu karar VAR'dan döndü. Mesut'un sağ kanattan kale sahasına çıkarttığı topa Valencia hareketlendi, ancak bir müdahale geldi ve tecrübeli forvet yerde kaldı. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu penaltıyı gösterdi. Ancak VAR'ın başındaki Halil Umut Meler, pozisyonun ofsayt olduğunu bildirdi ve iptal edildi.
Sarı-Lacivertliler'in penaltı sevinci yarım kaldı. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu, Valencia'nın yere düşürüldüğü pozisyonun ardından tereddütsüz şekilde beyaz noktayı gösterdi. Alanya kulübesinin ve futbolcularının yoğun ofsayt itirazları oldu. Bu sırada Fenerbahçeli futbolcular da hakeme itiraz yaptı. Yaklaşık 3-4 dakikalık bekleyişten sonra penaltı kararı VAR'dan döndü.
MESUT'UN PASI ÖVÜLDÜ
Kendisine atılan hızlı pası kontrolsüz şekilde tek topta ters ayağıyla Valencia'ya aktaran Mesut, sosyal medyada taraftarların övgüsünü topladı. Alanyaspor Fenerbahçe'ye ilk yarıda pek fazla top göstermese de, Mesut bulduğu toplarda hata yapmadı.