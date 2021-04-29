İlk yarıda Fenerbahçe'ye verilen penaltı, ofsayt olduğu gerekçesiyle VAR tarafından iptal edildi

Sarı-Lacivertliler 26'ncı dakikada penaltı kazandı ama bu karar VAR'dan döndü. Mesut'un sağ kanattan kale sahasına çıkarttığı topa Valencia hareketlendi, ancak bir müdahale geldi ve tecrübeli forvet yerde kaldı. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu penaltıyı gösterdi. Ancak VAR'ın başındaki Halil Umut Meler, pozisyonun ofsayt olduğunu bildirdi ve iptal edildi.