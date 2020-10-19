İlk maçına çıkan Vedat Muriqi, takımı yenilse de performansıyla takdir topladı

Lazio'nun Fenerbahçe'den kadrosuna kattığı Kosovalı forvet Vedat Muriqi, İtalyan ekibiyle ilk maçına Sampdoria karşısında çıktı. Sonradan oyuna giren ve sadece 31 dakika sahada kalan Vedat, takımı 3-0 kaybetse de gösterdiği performansla sahanın en iyisi olarak gösterildi.

Sezon başında Fenerbahçe'den Lazio'ya transfer olan 26 yaşındaki futbolcu Vedat Muriqi, Lazio'daki ilk maçına hafta sonu çıktı.

İtalya Serie A'nın 4. hafta mücadelesinde Sampdoria, sahasında başkent ekibi Lazio'yu konuk etti. Karşılaşma Lazio'nun 3-0'lık mağlubiyetiyle sonuçlansa da İtalya basını maçtan çok Fenerbahçe'den 17.5 milyon euro karşılığında Lazio'ya transfer olan Vedat Muriqi'yi konuştu.

MURIQI İLK MAÇINDA GÜNDEM OLDU

59. dakikada oyuna giren Kosovalı futbolcu, aldığı süre boyunca gösterdiği performansla İtalyanları epey etkilemeyi başardı. Süper Lig'de gösterdiği performansla sezon başında Avrupa kulüplerinin radarına giren ve sancılı bir sürecin sonucunda Lazio'nun yolunu tutan başarılı forvet, henüz ilk maçında gündem olmayı başardı.

SAHANIN EN İYİSİ

İtalyan basınında yer alan haberde Vedat Muriqi'nin sonradan oyuna girdiği karşılaşmada 31 dakika süre aldığı belirtilirken, sahanın en iyisi olduğu aktarıldı. Maç sonu değerlendirmesi yapan gazete, ilk 11'de olan ve sonradan oyuna giren oyuncuları puanladığı haberde en yüksek verim 6.5 puan ile Vedat Muriqi'den geldi.

IMMOBILE İLE FORMA REKABETİ

İtalyan basınında yer alan haberde kuvvetli görüntüsüyle dikkat çektiği belirtilen Vedat Muriqi'nin oyunda olduğu süre boyunca sahanın en iyisi olmasının yanı sıra, takımın birinci forveti Ciro Immobile ile büyük bir forma rekabeti içerisinde olduğu aktarıldı. Haberde, ilerleyen maçlarda Vedat Muriqi'nin bu hareketli oyununu geliştirdiği takdirde bazı maçlarda ilk 11'de sahaya çıkmasının beklendiği aktarıldı.

(Milliyet)