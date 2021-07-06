İlk kez kameraların karşısına geçen Serdar Dursun, kendini öve öve bitiremedi
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İlk kez kameraların karşısına geçen Serdar Dursun, kendini öve öve bitiremedi

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Fenerbahçe'nin yeni transferi Serdar Dursun, Topuk Yaylası Kampı'ndaki antrenmandan sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İlk kez basınla buluşan Serdar, oyun karakterini iddialı sözlerle tanımladı. 29 yaşındaki forvet, "10 numara ve 9 numara karışımıyım. İki ayağımın da bitiriciliği iyidir. Duvar olurum, oyun kurucu olurum. Pres yaparım, koşarım. Çok büyük takımlardan teklif aldım ama F.Bahçe hayalimdi. Buraya yedek kalmaya gelmedim" dedi.

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Serdar Dursun, karakterinden, oyun yapısından, Fenerbahçe'deki hedeflerinden bahsederken, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İşte Serdar'ın açıklamalarından satır başları:

"FENERBAHÇE'Yİ BEKLİYORDUM"

"Fenerbahçe'de oynamak uzun yıllardır beklediğim bir şeydi. Çok büyük bir camiaya geldiğimin farkındayım. Çok iyi bir seçenekti benim için. İnşallah iyi başlayacağız, iyi de bitiririz.

İlk kez kameraların karşısına geçen Serdar Dursun, kendini öve öve bitiremedi

"TEKNİK BİR OYUNCUYUM"

Oyuncu profili olarak uzun boyuma rağmen teknik bir oyuncuyum. Sağ ayak, sol ayak bitiriciliğim iyidir. Bazen oyun kurucu olurum, duvar olurum, enteresan gollerim oluyor. 10 numara, 9 numara karışımıyım. Mücadeleci bir yapım vardır, pres yaparım, koşarım. Fenerbahçe'de bu tipte bir forvet yoktu.

"HER YERDEN TEKLİF ALDIM"

Eski kulübüm Darmstadt beni satmadı. Ocaktan itibaren boş oyuncu konumundaydım. La Liga, Serie A, Bundesliga, İngiltere neredeyse her yerden teklif aldım. Fenerbahçe ile kontağa geçtik. Türkiye'den başka yerlerden de teklifler oldu. Türkiye'ye çok sıcak bakmıyordum. Ancak Fenerbahçe olunca insanın fikri değişiyor. Başkan ve yönetim bana inandı, çok profesyonelce geçti bu süreç.

"MESUT ÖZİL BİR MARKA"

Mesut Özil, tarihin en iyi 10 numaralarından biri. Almanya'da bir marka. Mesut Özil ismi geçince aklıma direkt asist geliyor. Diğer oyuncuların göremediğini görüyor. Mesut Özil gibi kaliteli oyuncular koşuları görür. Onla kim oynarsa oynasın daha fazla pozisyona girecek. Kale önünde sakin kalarak gerekeni yapmalısın."

İlk kez kameraların karşısına geçen Serdar Dursun, kendini öve öve bitiremedi
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