İlk istifa geldi ama beklenen isim değil! Şenol Güneş'i eleştiren Ersin Düzen TFF'den ayrıldı

TFF Basın Danışmanı Ersin Düzen, görevinden istifa etti. Dün 6-1 biten karşılaşmanın ardından Şenol Güneş'i eleştiren düzen, bugün konuyu TFF Başkanı Nihat Özdemir'le görüştü. Görüşmenin ardından Düzen, "Ayrılmamın daha uygun olacağımı söyledim. Sayın Başkan ve yönetime teşekkür ediyorum" paylaşımı yaptı. Şenol Güneş karşılaşmanın ardından sıcağı yaptığı açıklamalarında sürekli 'Şeytan ve 'Düzen' ifadelerini cümlelerinin arasına sıkıştırmıştı.

Ersin Düzen, TRT'deki görevinden sonra TFF'den de ayrıldı. 6-1 biten Hollanda karşılaşmasının ardından Şenol Güneş'i istifaya davet eden Düzen, bugün kendisi istifa etti. Güneş'e yönelik, "Artık Z raporu istiyoruz" hocam göndermesi yapan Düzen, bugün TFF Başkanı Nihat Özdemir'le yaşananları görüştü.

"AYRILMAM DAHA UYGUN"

Ersin Düzen Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Hollanda yenilgisinin, attığım twit üzerinden yorumlanıp, tartışılmasını ve açıklamaları üzülerek takip ettim. Sn Nihat Özdemir'e de düşüncelerimi ifade edip, ayrılmamın daha uygun olacağını söyledim. Sn Başkan ve yönetime teşekkür ediyor, Milli Takımımıza başarılar diliyorum" ifadeleriyle ayrılığı duyurdu.

"ŞEYTANİ DÜZEN VAR"

Şenol Güneş, karşılaşmanın ardından "Şeytani bir düzen var" göndermesi yapmıştı. Güneş ayrıca, "6 ay önce övenler şimdi gitmemi istiyor. Gelmem için yalvarıyorlardı" ifadelerini kullanmıştı.