İlk istifa geldi ama beklenen isim değil! Şenol Güneş'i eleştiren Ersin Düzen TFF'den ayrıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İlk istifa geldi ama beklenen isim değil! Şenol Güneş'i eleştiren Ersin Düzen TFF'den ayrıldı

İlk istifa geldi ama beklenen isim değil! Şenol Güneş'i eleştiren Ersin Düzen TFF'den ayrıldı
Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

TFF Basın Danışmanı Ersin Düzen, görevinden istifa etti. Dün 6-1 biten karşılaşmanın ardından Şenol Güneş'i eleştiren düzen, bugün konuyu TFF Başkanı Nihat Özdemir'le görüştü. Görüşmenin ardından Düzen, "Ayrılmamın daha uygun olacağımı söyledim. Sayın Başkan ve yönetime teşekkür ediyorum" paylaşımı yaptı. Şenol Güneş karşılaşmanın ardından sıcağı yaptığı açıklamalarında sürekli 'Şeytan ve 'Düzen' ifadelerini cümlelerinin arasına sıkıştırmıştı.

Ersin Düzen, TRT'deki görevinden sonra TFF'den de ayrıldı. 6-1 biten Hollanda karşılaşmasının ardından Şenol Güneş'i istifaya davet eden Düzen, bugün kendisi istifa etti. Güneş'e yönelik, "Artık Z raporu istiyoruz" hocam göndermesi yapan Düzen, bugün TFF Başkanı Nihat Özdemir'le yaşananları görüştü.

İlk istifa geldi ama beklenen isim değil! Şenol Güneş'i eleştiren Ersin Düzen TFF'den ayrıldı

"AYRILMAM DAHA UYGUN"

Ersin Düzen Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Hollanda yenilgisinin, attığım twit üzerinden yorumlanıp, tartışılmasını ve açıklamaları üzülerek takip ettim. Sn Nihat Özdemir'e de düşüncelerimi ifade edip, ayrılmamın daha uygun olacağını söyledim. Sn Başkan ve yönetime teşekkür ediyor, Milli Takımımıza başarılar diliyorum" ifadeleriyle ayrılığı duyurdu.

"ŞEYTANİ DÜZEN VAR"

Şenol Güneş, karşılaşmanın ardından "Şeytani bir düzen var" göndermesi yapmıştı. Güneş ayrıca, "6 ay önce övenler şimdi gitmemi istiyor. Gelmem için yalvarıyorlardı" ifadelerini kullanmıştı.

Milli Takım'da Şenol Güneş'in yerine düşünülen hoca adayları belli oldu! 7 kişilik listede 5 yabancı var
Milli Takım'da Şenol Güneş'in yerine düşünülen hoca adayları belli oldu! 7 kişilik listede 5 yabancı var
Bu sözler çok su kaldırır! Şenol Güneş'ten ünlü yorumculara 'seçilmiş' kelimelerle gönderme
Bu sözler çok su kaldırır! Şenol Güneş'ten ünlü yorumculara "seçilmiş" kelimelerle gönderme
- Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Haberler.com
Haberler.com - Spor Haberleri
Haber Yorumları (2)
UĞUR DURAN: Pek yakında TRT den de şutlanacaksın Ersin... Az kaldı... TRT payı diye ödediğim paralar senin cebine giriyor ya, boğazında kalsın. bu kadar net!!
Cevap Yaz 20 9 Yayından Kaldır
ERKAN : adam trt den ayrıldı zaten. çok oldu
1 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Erbaş Fuat Oktay Faik Öztrak Mustafa Destici Adil Karaismailoğlu
Magazin Ece Üner Seda Sayan Münir Özkul Bülent Ersoy
Spor Marcao Ozan Tufan Şenol Güneş Ünal Karaman Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
İlk istifa geldi ama beklenen isim değil! Şenol Güneş'i eleştiren Ersin Düzen TFF'den ayrıldı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.09.2021 15:43:37. #1.13#

title