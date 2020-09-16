İlk hafta düdük çalan hakemlere görev verilmedi
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İlk hafta düdük çalan hakemlere görev verilmedi

Süper Lig'de ikinci haftada düdük çalacak olan hakemler belli olurken, geçtiğimiz hafta maçları yöneten hakemlerin hiçbirisi bu haftaki mücadelelerde orta hakem olarak görev yapmayacak.

İlk hafta düdük çalan hakemlere görev verilmedi
16.09.2020 13:35 | Son Güncelleme: 16.09.2020 13:40

Süper Lig'de ikinci haftada düdük çalacak olan hakemler belli olurken, geçtiğimiz hafta maçları yöneten hakemlerin hiçbirisi bu haftaki mücadelelerde orta hakem olarak görev yapmayacak.

Süper Lig'in ikinci haftasında oynanacak olan karışlaşmaların hakemleri belli oldu. Ligin ilk haftasında oynanan karşılaşmalarda düdük çalan hakemlere bu hafta görev verilmeyecek. Merkez Hakem Kurulu, elindeki hakemlerin hepsini dönüşümlü olarak kullanabilmek için ve bütün hakemlere şans vermek adına böyle bir uygulamaya gitti. Geçtiğimiz hafta oynanan maçlarda görev alan hakemlerin bazılarının bu hafta oynanacak olan karşılaşmalarda VAR hakemi olarak görev yapması bekleniyor.

Süper Lig'de 1. hafta görev yapan ve 2. haftada görev yapacak hakemler şu şekilde:

1. hafta

Çaykur Rizespor - Fenerbahçe: Arda Kardeşler

Karagümrük - Yeni Malatyaspor: Abdülkadir Bitigen

DG Sivasspor - Aytemiz Alanyaspor: Ali Palabıyık

Göztepe - Y.Denizlispor: Tugay Kaan Numanoğlu

Galatasaray - Gaziantep FK: Bahattin Şimşek

Hes Kablo Kayserispor - Kasımpaşa: Yaşar Kemal Uğurlu

Ankaragücü - BB Erzurumspor: Burak Şeker

Trabzonspor - Beşiktaş: Ali Şansalan

Fraport TAV Antalyaspor - Gençlerbirliği: Yasin Kol

A.Hatayspor - Medipol Başakşehir: Mete Kalkavan

2. hafta

Yeni Malatyaspor - Göztepe: Cüneyt Çakır

Gençlerbirliği - İ.H. Konyaspor: Mustafa Öğretmenoğlu

Y.Denizlispor - Trabzonspor: Volkan Bayarslan

Aytemiz Alanyaspor - Hes Kablo Kayserispor: Erkan Özdamar

Beşiktaş - Fraport TAV Antalyaspor: Halil Umut Meler

BB Erzurumspor - DG Sivasspor: Serkan Tokat

Kasımpaşa - Çaykur Rizespor: Suat Arslanboğa

Gaziantep FK - Karagümrük: Alper Ulusoy

M.Başakşehir - Galatasaray: Atilla Karaoğlan

Fenerbahçe - A.Hatayspor: Ümit Öztürk - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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