İlk 10 içerisindeki beş vergi rekortmeni ismini saklı tuttu
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İlk 10 içerisindeki beş vergi rekortmeni ismini saklı tuttu

21.01.2021 09:02 | Son Güncelleme: 21.01.2021 10:51

Gelir İdaresi Başkanlığı, 2019 yılında en fazla vergi ödeyen isimleri açıkladı. Sıralamada ilk 10 içerisinde yer alan beş rekortmen ismini açıklamadı.

Gelir İdaresi Başkanlığı, 2019 vergilendirme dönemine ilişkin yıllık gelir vergisi ve kurumlar vergisi beyannamelerinin değerlendirilmesi sonucunda Türkiye genelinde en fazla vergi beyan eden 100 mükellef listesini açıkladı.

Türkiye'nin 2019 yılı gelir vergisi rekortmeni isminin açıklanmasını istemezken, listenin 2'nci sırasında 70 milyon 510 bin 854 liralık vergiyle Mehmet Sinan Tara yer aldı. Listenin 3'üncü sırasında 70 milyon 456 bin 319 liralık vergiyle Mustafa Rahmi Koç yer aldı.

KURUMLAR VERGİSİNDE ZİRVE MERKEZ BANKASI'NIN

Kurumlar vergisi beyan eden mükellef listesinde ise ilk sıranın sahibi tahakkuk ettirilen 11 milyar 51 milyon 920 bin 642 lira vergiyle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası oldu. 2019'un kurumlar vergisi rekortmeni Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nı, Ziraat Bankası, Garanti Bankası, Akbank, Türkiye İş Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası, Yapı ve Kredi Bankası izledi. Listenin 8 ve 10'uncu sırasındakiler isminin açıklanmasını istemezken, 9'uncu sırada İskenderun Demir ve Çelik AŞ yer aldı.

İlk 10 içerisindeki beş vergi rekortmeni ismini saklı tuttu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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