İlginç tasarımıyla dikkat çeken bu motosikletin dünyada eşi benzeri yok
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İlginç tasarımıyla dikkat çeken bu motosikletin dünyada eşi benzeri yok

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
İlginç tasarımıyla dikkat çeken bu motosikletin dünyada eşi benzeri yok

Deri tasarımcısı Erkan Bostancı oluşturduğu ilginç tasarımlı motosikletiyle görenleri kendisine hayran bırakıyor.

Kişiye özel deri tasarımı işiyle uğraşan 56 yaşındaki Erkan Bostancı, iş aşkıyla motosiklet aşkını birleştirince görenleri kendisine hayran bırakan bir motosikleti ortaya çıkardı. Motosiklette bulunan her bir detayı kendi el emeğiyle oluşturdu. Gerçek tüfek dipçiğinden şemsiye bile yapan Bostancı, dünyada başka örneği bulunmayan farklı görünüm tarzıyla dikkat çeken motosikletiyle görenlerin ilgisini çekiyor. Bostancı'nın ayrıca yine kendi tasarımı olan maske ve kaskı da bulunuyor. Erkan Bostancı, "Satmak için bir şey yapmadığın için fiyat da belirleyemiyorsun. Bana kalsa satmam. Çok feci para isterim satacak olsam. Dünyada bir ikincisi yok. Bu tasarımda bu konseptte bir ikincisi yok" ifadelerini kullandı.

"12-13 YILLIK BİR EMEK VAR"

2006 model motosikletini 2007 yılında satın aldığını söyleyen Bostancı, "O gün bugündür aşama aşama yaklaşık 12-13 yıllık bir emek var. Her santiminde bir emeğim var. Bu da benim yaptığım işle örtüşen bir tema oluşsun diye böyle bir çalışma yaptım. Bütün detayları doğaçlamadır. Hepsi şablonsuz el işçiliğiyle oluşturuldu. Böyle bir şey kendiliğinden ortaya çıktı" dedi.

GÖREN SORU SORMADAN GEÇEMİYOR

Motosiklet aşkının çocukluktan beri var olduğunu bildiren Bostancı, hayalinde böyle bir tasarım yapmak olduğunu ve buna da kavuştuğunu söyledi. Bostancı, gören herkesin motosiklet hakkında sorular sorduğunu belirterek, "Abi şu nedir ' Kaç basıyor ' Fiyatı nedir? Bu tür sorularla çok karşılaşıyoruz. Birçok sosyal sorumluluk projelerinde de yer alıyorum. Onlara da katkı sağlamak için. Dikkat çektiği için davet ediyorlar. Sağ olsunlar biz de destek oluyoruz onlara" şeklinde konuştu.

"BU BENİM YAŞANTIMIN AKSEDİLMİŞ HALİ"

Motosikletin oluşmasında çok büyük bir el emeğinin olduğunu ve artık ailesinden biri olduğunu da bildiren Bostancı, "İşin kısacası ben kendimi yaşıyorum. Bu benim yaşantımın, hayatımın buna aksedilmiş hali" diye konuştu.

İlginç tasarımıyla dikkat çeken bu motosikletin dünyada eşi benzeri yok
İlginç tasarımıyla dikkat çeken bu motosikletin dünyada eşi benzeri yok
İlginç tasarımıyla dikkat çeken bu motosikletin dünyada eşi benzeri yok
İlginç tasarımıyla dikkat çeken bu motosikletin dünyada eşi benzeri yok
İlginç tasarımıyla dikkat çeken bu motosikletin dünyada eşi benzeri yok
İlginç tasarımıyla dikkat çeken bu motosikletin dünyada eşi benzeri yok
İlginç tasarımıyla dikkat çeken bu motosikletin dünyada eşi benzeri yok
İlginç tasarımıyla dikkat çeken bu motosikletin dünyada eşi benzeri yok
İlginç tasarımıyla dikkat çeken bu motosikletin dünyada eşi benzeri yok
İlginç tasarımıyla dikkat çeken bu motosikletin dünyada eşi benzeri yok
İlginç tasarımıyla dikkat çeken bu motosikletin dünyada eşi benzeri yok
İlginç tasarımıyla dikkat çeken bu motosikletin dünyada eşi benzeri yok
İlginç tasarımıyla dikkat çeken bu motosikletin dünyada eşi benzeri yok
İlginç tasarımıyla dikkat çeken bu motosikletin dünyada eşi benzeri yok
İlginç tasarımıyla dikkat çeken bu motosikletin dünyada eşi benzeri yok
İlginç tasarımıyla dikkat çeken bu motosikletin dünyada eşi benzeri yok
İlginç tasarımıyla dikkat çeken bu motosikletin dünyada eşi benzeri yok
İlginç tasarımıyla dikkat çeken bu motosikletin dünyada eşi benzeri yok
İlginç tasarımıyla dikkat çeken bu motosikletin dünyada eşi benzeri yok
İlginç tasarımıyla dikkat çeken bu motosikletin dünyada eşi benzeri yok
İlginç tasarımıyla dikkat çeken bu motosikletin dünyada eşi benzeri yok
İlginç tasarımıyla dikkat çeken bu motosikletin dünyada eşi benzeri yok
İlginç tasarımıyla dikkat çeken bu motosikletin dünyada eşi benzeri yok

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.4.2021 11:16:14. #1.14#
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