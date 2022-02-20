İlçe ziraat odası başkanları Edremit'te bir araya geldi

Balıkesir'in bazı ilçelerinin ziraat odası başkanlarının katılımıyla Edremit ilçesinde istişare toplantısı yapıldı.

Edremit Ziraat Odası'ndaki buluşmaya, Edremit, Bandırma, Manyas ve Susurluk ilçelerinden oda başkanları katıldı.

Toplantının ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Edremit Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yılmaz Diker, Balıkesir genelinde çiftçilerin sıkıntılarının ortak olduğunu belirterek, destekleme ödemelerinin artırılmasını talep etti.

Bandırma Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Dönmez ise şu ifadeleri kullandı:

"Hepimiz aynı gemideyiz. Biz üreten kesim olduğumuz için Kovid'de de dünyanın yaşadığı en büyük problemde de tarımın, üretimin, gıdanın ne kadar önemli olduğu bir kere daha ortaya çıktı. Elimizdekileri yok etmeden, elimizdekilerin kıymetini bilerek üretim yapmamız gerekiyor. Özellikle mazot ve gübrede desteklemenin yapılmasını gerektiğini, en azından bir nebze de olsa üreticinin üretimine katkıda bulunmak gerektiğini düşünüyoruz."

Et ve süt üretiminde bazı sıkıntılar yaşandığını kaydeden Dönmez, yem fiyatlarının düşürülmesine yönelik adımlar atılmasını talep ettiklerini sözlerine ekledi.