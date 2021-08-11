İlaç ve biyoteknoloji alanında mutabakat sözleşmesi imzalandı
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İlaç ve biyoteknoloji alanında mutabakat sözleşmesi imzalandı

İlaç ve biyoteknoloji alanında mutabakat sözleşmesi imzalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

SUNUM ile Nobel İlaç arasında ilaç ve biyoteknoloji alanında mutabakat sözleşmesi imzalandı.

SUNUM ile Nobel İlaç arasında ilaç ve biyoteknoloji alanında mutabakat sözleşmesi imzalandı. Prof. Dr. Fazilet Vardar Sukan, "Bu önemli iki kurumun işbirliği ile ilaç ve biyoteknoloji alanında kısa ve orta vadede etkin sonuçlar elde etmeyi planlıyoruz" dedi.

Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (SUNUM) ile Nobel İlaç, sanayi ve üniversite işbirliği çerçevesinde işbirliği protokolüne imza atıldı. SUNUM binasında gerçekleştirilen imza törenine; SUNUM Direktörü Prof. Dr. Fazilet Vardar Sukan ve Nobel İlaç Yönetim Kurulu Üyesi Numan Balki katıldı. İşbirliğiyle, SUNUM'un koronavirüsler, farklı kanserler ve diğer hastalıklar için geliştirdiği "anti-CD 147 inhibitörleri" temelli araştırma programının fırsatlarının değerlendirilmesi, biyoteknolojik ilaç üretimi için, tescilli konak hücre hatlarının geliştirilmesine yönelik araştırma faaliyetlerinin başlatılması planlanıyor.

Prof. Dr. Sukan, "Bu önemli iki kurumun işbirliği ile ilaç ve biyoteknoloji alanında kısa ve orta vadede etkin sonuçlar elde etmeyi hedefliyoruz. Nobel İlaç'ın biyofarmasötik alanındaki, SUNUM'un ise nanoteknoloji ve altyapı alanındaki yetkinlikleri ile Türkiye'de ilaç geliştirme ve pazara sunma çalışmalarına önemli katkılar sunulacaktır" dedi.

Biyofarmasötik ürünlerin araştırma, geliştirme, üretim, pazarlama ve dağıtımını yapan Nobel İlaç ile nanoteknoloji alanında yenilikçi uygulamalara imza atan SUNUM arasında yapılan bu işbirliği ile kısa ve orta vadede ilaç ve biyoteknoloji alanında etkin çalışmalar yürütülmesi hedefleniyor. Nobel İlaç'ın endüstriyel hücre hatları için tescilli ortam ve tampon çözelti geliştirmeye yönelik araştırma faaliyetlerini başlatmak ve olası keşifleri ile farklı hastalıklar için yeni çözümlerin geliştirilmesini desteklemek de işbirliği kapsamında yer alıyor. - İSTANBUL

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İlaç ve biyoteknoloji alanında mutabakat sözleşmesi imzalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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