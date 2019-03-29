İkiz Kız Kardeşler Halterde Başarıya Doymuyor

FERİDE PELİN İNAL - Gaziantep'te yaşayan tek yumurta ikizleri 18 yaşındaki Duygu ve Burcu Alıcı, halterde başarıdan başarıya koşuyor.

Doğdukları günden beri birbirinden ayrılmayan ikizler, resim öğretmenlerinin yönlendirmesiyle başladıkları halterde, madalyalara abone oldu.

İlkokuldan beri aynı sırayı paylaşan, spor sahasında da birbirinden ayrılmayan ikizler, Türkiye şampiyonluklarının yanı sıra birçok ikincilik ve üçüncülük elde etti.

Birbirlerini motive ederek milli takıma kadar yükselen ikizler, başarılarını Avrupa ve dünya şampiyonluklarıyla taçlandırmak istiyor.

Duygu Alıcı: "Kanım, canım sürekli yanımda"

Duygu Alıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 5 yıldır halterle uğraştıklarını belirterek, öğretmenlerinin yönlendirmesiyle tanıştığını söyledi.

Kardeşi Burcu'nun halteri çok istediğini anlatan Duygu, "O çok istediği için devam ettik. Dereceler almaya başlayınca bırakamadık. 3 Yıldızlar Türkiye birinciliği, Okullararası Türkiye birinciliği, Yıldızlar 15 ve 17 Yaş Altı Türkiye birinciliği, Ankara'da düzenlenen Yıldızlar Halter Şampiyonası'nda 55 kiloda silkme rekoru kırdım." dedi.

Kardeşinin yanında olmasının kendisine güç verdiğini ifade eden Duygu Alıcı, şunları kaydetti:

"Kanından, canından biri yanında. Birbirimizin derdine, sıkıntısına çözüm buluyoruz. Her şey çok rahat paylaşıyorsun. Birbirimize teselli, motivasyon veriyoruz. İlkokuldan beri hiç ayrılmadık. Lise son sınıftayız. Hala aynı sırayı paylaşıyoruz. Haltere ilk başladığımızda 'Boyunuz kısalır, eniniz genişler, sakatlanırsınız' dediler. Biz herkese spor yapmayı tavsiye ediyoruz."

Burcu Alıcı: "Kardeşim yanımda olunca öz güvenli hissediyorum"

Burcu Alıcı ise, kardeşiyle hem hayatı hem sahayı paylaşmanın mutluluğunu yaşadığını kaydetti.

Halterle ilgili çok bilgileri olmadığını dile getiren Burcu, "İlk başlarda çok bilgiye sahip değildik. Dereceler gelmeye başlayınca daha sıkı çalıştık. Kendimizi bayağı ilerlettik." ifadelerini kullandı.

Haltere başladıklarından bu yana birçok kez podyuma çıktıklarını dile getiren Burcu, şöyle konuştu:

"2 Yıldızlar Türkiye birinciliği, Gençler Türkiye birinciliği, Büyükler Türkiye birinciliği, Okullararası Türkiye birinciliği, Yıldızlar 15 ve Yaş Altı Türkiye birinciliği, Milano Yıldızlar Avrupa şampiyonası Avrupa dördüncülüğü, Kosova Yıldızlar Avrupa dördüncülüğü elde ettim. Ankara'da düzenlenen Yıldızlar Halter Şampiyonası'nda 59 kiloda, koparmada 78, silkmede 92 kilo kaldırarak rekor kırdım. Kardeşim yanımda olduğu için daha öz güvenli hissediyorum. Müsabakalarda komik şeyler de yaşıyoruz. Birbirimizin yerine çıktığımızı söylüyorlar, sürekli karıştırıyorlar. Ama kardeşimin yanımda olması güzle bir şey. Hep yanımda olduğu için mutluyum."

Antrenör Doğan: "İkizleri hep karıştırıyorlar"

Antrenör Cevdet Doğan da ikizlerle orta okuldan beri çalıştıklarını dile getirerek, çok başarılı olduklarını belirtti.

Birçok dereceyi tattıklarını ifade eden Doğan, "Çeşitli Türkiye şampiyonlukları, rekorlar Avrupa dördüncülüğü yaşamadığımız bir şey kalmadı. Hedefimiz Avrupa şampiyonasında madalya almak." diye konuştu.

Haltere ilk başladıkların da kendisinin de ikizleri karıştırdığını vurgulayan Doğan, müsabakalarda da bazen karmaşa yaşandığına işaret ederek, "İkizleri hep karıştırıyorlar. Hiçbirini doğru çağıran olmadı. 'Ben bunu gördüm, siz bizi kandırıyorsunuz' diyorlar. Kızlarımız çok iyi çalışıyor, çok azimliler. Hiç ayrılmıyorlar. Birbirlerini hem çok seviyorlar hem de çok didişiyorlar. Avrupa birinciliğinden sonra dünya şampiyonasında dereceler almak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA