İkinci el otomobil alacaklar dikkat! İşte fiyatı 150 bin liranın altında olan araçlar - Haberler Ekonomi
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İkinci el otomobil alacaklar dikkat! İşte fiyatı 150 bin liranın altında olan araçlar

Haberler.com / Mesut Şahin - Haberler | Ekonomi

Piyasada satın alınacak sıfır araç bulunamaması nedeniyle ikinci el araçlara ilgi arttı. Vatandaşlar fiyat araştırması yaparken, talebin fazla olması nedeniyle piyasa biraz pahalı durumda. İşte fiyatı 150 bin liranın altında olan ikinci el otomobiller.

Sıfır araç tarafında fiyatlarda yaşanan artış ve bayilerde yaşanan araç tedarikindeki problem otomobil alacakları ikinci ele yönlendirdi. Vatandaşlar, bayide araç bulamadığı için ikinci elde fiyat araştırması yapmaya başladı.

YENİSİNİ ALAMAM KORKUSU

Fiyatların yüksek olması piyasayı da olumsuz etkiliyor. Satıcılar "Bu fiyata satarsam yenisini alamam" mantığıyla fiyatı yüksek tutarken, alıcılar da piyasanın pahalı olmasından şikayet ediyor.

150 BİN TL'NİN ALTINDAKİ ARAÇLAR

Sizler için fiyatı 150 bin TL'nin altında kalan araçları araştırdık. İşte araç alacaklar için farklı marka ve modellere ait 150 bin TL'nin altındaki modeller:

  • CİTROEN C4 1.6 HDİ ? 2015 model Dizel Manuel 83.000 km'de 147.000 TL
  • FORD FİESTA TREND X 2014 model Benzin Yarı otomatik 59.000 km'de 142.000 TL
  • DACİA STEPWAY 1.5DCİ 90HP 2016 model Dizel Manuel 120.000 km'de 139.000 TL
  • OPEL CORSA BENZİN ESSENTİA 2016 model Benzin Manuel 68.000 km'de 125.000 TL
  • RENAULT SYMBOL 1.5 DCI JOY 2016 model Benzin Manuel 123.000 km'de 115.250 TL
  • SKODA FABİA 1.6 TDI AMBİTİON 2013 model Dizel Manuel 192.000 km'de 125.000 TL
  • VOKSWAGEN GOLF 1.6 TDİ BLUE MOTİON 2015 model Dizel Manuel 153 bin km'de 145.000 TL
  • FİAT LİNEA 1.3 MULTİ POP 2015 model Dizel Manuel 178.000 km'de 104.750 TL
  • TOYOTA COROLLA 1.33 LİFE 2015 model Benzin Manuel 98.000 km'de 147.900 TL

İkinci el otomobil alacaklar dikkat! İşte fiyatı 150 bin liranın altında olan araçlar
Haberler.com - Ekonomi Haberleri
Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Ekonomi Haberleri
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