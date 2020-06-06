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İkinci el online otomobil pazarında fiyatlar da satışlar da arttı

İkinci el online pazarda Mayıs ayında araç fiyatlarında Nisan ayına kıyasla yüzde 2, satış adetlerinde ise geçen aya göre yüzde 38 artış gerçekleşti.

06.06.2020 16:59 | Son Güncelleme: 06.06.2020 17:13

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) INDICATA verilerine göre hazırlanan ikinci el online pazar raporundan derlenen bilgilere göre, Mayıs ayında Türkiye ikinci el online otomobil ve hafif ticari araç pazarında toplam 176 bin 20 adet satış gerçekleşti. Bunların 139 bin 494'ü binek araç, 36 bin 526'sı ise hafif ticari araçlardan oluştu. Satışlar içinde binek araçların payı yüzde 79, hafif ticari araçların payı yüzde 21 olarak belirlendi. Satışlarda geçen senenin Mayıs ayına göre yüzde 17, geçen aya göre yüzde 38'lik artış gözlemlendi. Geçen aya göre fiyatlarda ise yüzde 2 artış oldu. 2020 yılı ilk beş aylık dönemde (Ocak-Mayıs 2020) ise ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarı geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 6 artarak 757 bin 899 adet old Geçen sene aynı dönemde 715 bin 748 adet satış gerçekleşmişti

İLANA ÇIKAN ARAÇ ADEDİ GEÇEN AYA GÖRE YÜZDE 72 ARTTI

Mayıs ayında Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari pazarında ilana çıkan araç adedi geçen aya göre yüzde 72 artış ile 305 bin 551 adet oldu. İlana çıkan araçların yüzde 58'i satıldı. İlana çıkan ve satılan araç oranında (ilandan tamamen kalkan araçlar satılmış kabul edildiğinde) geçen aya göre yüzde 14, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 32 düşüş belirlendi. Segment bazında ele alındığında ikinci el online araç pazarında Mayıs ayında 59 bin 298 adetle en çok C segmenti araçlar satıldı. Geçen aya göre, B segment payı yüzde 0,6 azalırken, F segment payı yüzde 0,6 arttı.

MAYIS AYINDA FİYATLAR YÜZDE 2 ARTTI

Araç satışlarındaki artışla beraber fiyatlardaki yükseliş de dikkati çekti. Mayıs ayında fiyat trendi tabloları incelendiğinde, segment bağımsız olarak bakıldığında, 2.el online pazarda araç fiyatlarında nisan ayına kıyasla yüzde 2 artış gerçekleşti. 2.el online pazarda araç fiyatlarında geçen yılın aralık ayına göre ise ortalama yüzde 16,8 artış kaydedildi.

SATIŞLARIN YÜZDE 32'SİNİ 11 YAŞ VE ÜZERİ ARAÇLAR OLUŞTURDU

Satışlar araçların yaşına göre değerlendirildiğinde, mayıs ayında ikinci el online pazarda satışların yüzde 19'unu 1-4 yaşındaki araçlar oluşturdu. 5-10 yaşındaki araçlar satışların yüzde 49'unu oluştururken, 11 ve üzeri yaş araçlar ise satışların yüzde 32'sini temsil etti.

İkinci el online otomobil pazarında fiyatlar da satışlar da arttı

Ekonomi Manşet

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