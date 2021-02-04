Fiyatları şişirenler kara kara düşünüyor! İkinci el araç piyasası durma noktasına geldi
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Fiyatları şişirenler kara kara düşünüyor! İkinci el araç piyasası durma noktasına geldi

04.02.2021 14:22 | Son Güncelleme: 05.02.2021 10:48

İkinci el piyasasında satışlar durdu. Hareketliliğin olduğu dönemde günde 6 araç satan oto galericiler, şimdi ise haftada 1 ya da iki araç satar oldular. Oto galericiler, talebin olmamasından dolayı yüzde 30 ile 40 arası düşüş olduğunu belirtti.

Yaklaşık üç ay önce ikinci el piyasasında yaşanan büyük hareketliliğin yerini sessizlik aldı. Oto galericilerin bulunduğu pazarda müşteri seyrekliği gözden kaçmazken işlerde ki düşüş belli oluyordu. Satışlardaki düşüşün yüzde 30-40 arası olduğunu söyleyen oto galericiler, faiz oranlarının ve vaka sayılarının düşmesi ile birlikte piyasanın hareketleneceğini söylediler. Şu dönemin tam da ikinci el araç almak için fırsat olduğunu öngören galericiler, yaz döneminde ise bu fiyatlara araç bulmanın zor olacağını söylediler.

"BU DÖNEM TAM İKİNCİ EL ARAÇ ALMA DÖNEMİ"

İkinci el araç piyasasının durgun durumda olduğunu belirten galerici Uğur Potur, "Piyasada sıfır aracın çok olmasından dolayı ikinci el piyasası yüzde 25 düşmüş durumda. Dışarı çıkma kısıtlamaları ve vakaların azalması ile birlikte işler düzelecektir. Şu anda 150 bin liraya kadar olan araçlara talep var. Lüks araçlara çok fazla bir talep yok. Kredi faizlerinin yüksek olması ve dolar ile altının devamlı hareketli olması etkili oluyor. İkinci el piyasasının hızlı olduğu dönemde biz haftada 6 arabaya kadar satıyorduk. Şu anda ise ayda 1-2 araç satıyoruz. Fiyatların artacağını düşünüyoruz. Bu dönem tam ikinci el araç alma zamanı. Yaz döneminde bu fiyatları bulmak zor olacak" şeklinde konuştu.

"İŞLERDE YÜZDE 30-40 ARASI GERİLEME HİSSEDİYORUZ"

İkinci el piyasasının son 10 yılın gerisinde olduğunu söyleyen galerici Yunus Ete, "İşlerde yüzde 30-40 arası gerileme hissediyoruz. Bunun sebebi pandemi ve faiz fiyatlarının yüksek olmasına bağlıyoruz. Düzelmesini ümit ediyoruz. Nisan ayından sonra bir hareketlenme bekliyoruz. Şu anda fiyatlarda yüksek olduğu için taleplere yanıt veremiyoruz. Yazın günde 5-6 araç satıyorken şimdi ise haftada 1-2'ye düştü" ifadelerini kullandı.

Fiyatları şişirenler kara kara düşünüyor! İkinci el araç piyasası durma noktasına geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / UĞUR ÇETİN

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