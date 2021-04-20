İki gün önce ameliyat olan Altay, dinlenmek yerine antrenman yapmayı seçti! İşte o görüntüler
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İki gün önce ameliyat olan Altay, dinlenmek yerine antrenman yapmayı seçti! İşte o görüntüler

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

El bileği skafoid kemiğinde kırık saptandıktan sonra ameliyat olan Altay Bayındır, topla koordinasyon çalışmalarına başladı. Yaklaşık üç sahalardan uzak kalacak Altay, sakatlığına rağmen antrenmanlara ara vermedi. Başarılı kaleci kondisyonunu diri tutmak için sağlam eli ve ayaklarıyla yaptığı çalışmayı paylaştı.

Ameliyat haberiyle Fenerbahçe'yi sarsan Altay Bayındır, hırsından hiçbir şey kaybetmedi. 23 yaşındaki file bekçisi, ameliyat olduktan iki gün sonra bireysel çalışmalara başladı. Skafoid kemiğinde kırık olan Altay, bireysel çalışmada sağlam olan elini kullandı, ayaklarıyla da paslaşma antrenmanı gerçekleştirdi.

HIZLI DÖNMEK İÇİN SAVAŞIYOR

Uzun süre sahalardan uzak kalacak Altay, dönüşünde kondisyon problemi yaşamamak için dinlenmek yerine çalışmayı tercih etti. Sarı-Lacivertliler'in genç file bekçisinin yaptığı paylaşım, taraftarın takdirini topladı.

EURO 2020'YE YETİŞMEK İSTİYOR

Fenerbahçe'de sezonu kapatan Altay Bayındır, bu yaza ertelenen EURO 2020'de Milli Takım forması giyebilmek için dinlenmeyi seçmedi. Avrupa Süper Ligi'nin kurulma haberi sonrası EURO 2020'nin oynanma ihtimali hakkında da tartışmalar var ama Altay bunlara kulak asmıyor.

İki gün önce ameliyat olan Altay, dinlenmek yerine antrenman yapmayı seçti! İşte o görüntüler
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