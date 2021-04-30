İki eski hakem Ahmet Çakar ve Deniz Çoban, F.Bahçe'nin iptal edilen penaltısında hata yapıldığı görüşünde

Dün akşam Alanya-Fenerbahçe maçının 26'ncı dakikasında verilip iptal edilen penaltı hakkında iki eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar ile Deniz Çoban, hata yapıldığını belirtti, ancak ikisinin yorumunu ayıran bir fark oluştu. Çakar, "Ofsayttaki oyuncu topa doğru hareketlenip vurmadan önce penaltıya maruz kalırsa, penaltı verilir. FIFA söylüyor. Ağır kural hatası yapılmıştır" dedi. Çoban da, "Kural hatası değil ama protokol hatası yapıldı. Bunu VAR iptal edemez. Karar hakemin olmalıydı" dedi.

Yayıncı kuruluşta yorumculuk yapan eski hakem Deniz Çoban, Valencia'nın penaltı pozisyonunda hata olduğunu, bunun kural değil ama protokol hatası olduğunu ifade etti.

İşte Çoban'ın ifadeleri:

"Topa vurulduğu anda bir oyuncu şeklen ofsayt pozisyonundaysa ofsayt kabul edilmez. Oyuna müdahale etmesi gerekir. Topa dokunması gerekir. Ya da çok ciddi şekilde kaleciyi ya da rakip oyuncuyu engellemesi gerekir. Burada sadece 'Valencia, savunma oyuncusunun koşu yolunda bulunuyor' diyebilirsiniz. Ama kararı VAR veremez. Hakem verir. Belki de Yaşar Kemal Uğurlu, VAR'da pozisyonu izlese penaltıda ısrar edecekti. Bu çok ciddi bir protokol hatasıdır ama kural hatası değildir.

Bu da Ahmet Çakır'ın Twitter'dan yaptığı paylaşım: