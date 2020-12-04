İhsan teyze Mümtaz amca kimdir? İhsan Güngörenler öldü mü?

Fenerbahçe tribünlerinin sevilen isimlerinden İhsan Teyze ile Mümtaz amca gündeme sık gelen isimlerdendir. Mümtaz amcanın hayatını kaybetmesinden sonra İhsan Teyze'nin yanındaki koltuk daima Mümtaz amcaya ayrılmıştı. Fenerbahçe Spor Kulübü bir son dakika gelişmesini belirtti.

Fenerbahçe tribünlerinin simge isimlerinden olan Mümtaz Amca da 2013 yılında hayata gözlerini yummuştu. Bunun üzerine tribünlerde daha sık aranan isimlerden biri olan İhsan Teyze hakkında yeni gelişmeleri Fenerbahçe Spor Kulübü bildirdi.

İHSAN GÜNGÖRENLER KİMDİR?

Mümtaz ve İhsan Güngörenler.. Hayatlarını birleştirdikten sonra Fatih Lisesi'nde Matematik öğretmeni olarak uzun yıllar boyunca görev aldı. Mümtaz-İhsan Güngörenler çifti, yıllardır birlikte Kadıköy'e giderek statta takımlarına destek oluyordu. Mümtaz Güngörenler, 2013 yılında 88 yaşındayken hayatını kaybetmişti. 90 yaşındaki İhsan Güngörenler ise bir süre maçları tek başına izlemişti.

İHSAN TEYZE ÖLDÜ MÜ?

Fenerbahçe tribünlerinin simge isimlerinden İhsan Güngörenler'in hayatını kaybettiği bildirildi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada;

"Tribünlerimizin simge ismi, değerli büyüğümüz İhsan Teyzemizin, bugün aramızdan ayrıldığını derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz.

Yağmur çamur, yaz kış demeden Sarı Lacivertimizin yanında olan, Fenerbahçemizi asla yalnız bırakmayan, Fenerbahçe aidiyetinin timsali olan İhsan Güngörenler'e Allah'tan rahmet; kızı Selmin Özadam'a, ailesine, sevenlerine ve tüm camiamıza başsağlığı diliyoruz.

Fenerbahçe ailesi, Fenerbahçe sevgisini kalbinde taşıyan iki güzel insanı, İhsan Teyzemizi ve merhum eşi Mümtaz Amcayı asla unutmayacak." sözlerine yer verildi.