İhracat Akademisi İlk Mezunlarını Verdi

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) ve Batı Anadolu Sanayici İş Adamları Dernekleri Federasyonu (BASİFED) iş birliğinde kurulan İhracat Akademisi ilk mezunlarını verdi.

EİB'den yapılan açıklamada, BASİFED iş birliğiyle kurulan İhracat Akademisi'nin 5 haftalık ilk dönem kursuna katılan 30 kişiye sertifikaları düzenlenen törenle verildi.

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, törende yaptığı konuşmada, ihracatın ekonomik kalkınmanın temel araçlarından biri olduğunu, hedeflerinin ihracatçı sayısını arttırmak olduğunu belirterek, bu amaçla BASİFED ile İhracat Akademisi projesini hayata geçirdiklerini ifade etti.

Bundan sonraki süreçte de İhracat Akademisi'ne yeni dönemlerle devam edeceklerini dile getiren Eskinazi, her fabrikanın üretiminin en az yüzde 50'sini ihraç ettiği bir ekosistem oluşturmak istediklerini kaydetti.

BASİFED Yönetim Kurulu Başkanı Seda Kaya Ösen de şirketlere ihracat odaklı bir vizyon kazandırma amacıyla hareket ettiklerini ifade ederek, hedeflerinin KOBİ'lere ihracat konusunda gerekli donanımı kazandırmak olduğunu belirtti.

İhracat Akademisine katılanlar, konusunda uzman isimlerden, "Nasıl ihracatçı olunur?", "Hedef Pazar Araştırması", "İhracat Destekleri ve Finansman Kaynakları", "Ticaret Bakanlığı, KOSGEB, Eximbank ve İŞKUR Destekleri", "Uluslararası Pazarlama Stratejileri", "Dış Ticarette Fiyatlandırma Stratejileri, Ödeme ve Teslim Şekilleri", "E-Ticaret Uygulamaları", "Mikro İhracat ve Lojistik ve İhracat İşlemleri ve Dokümantasyon Eğitimi" ana başlıklarında 5 hafta 10 günlük eğitim aldı.

Türk ihracatının iki önemli ismi, Ege İhracatçı Birlikleri Geçmiş Dönem Koordinatör Başkanı Sabri Ünlütürük ve Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Geçmiş Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Jak Galiko da törene katılarak ihracat deneyimlerini paylaştı.