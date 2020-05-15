Ignacio Pussetto'nun Boca Juniors'a Attığı Gol
12 Mayıs 2018'de oynanan sezonun son maçında CA Huracán, Boca Juniors ile 3-3 berabere kaldı. Maçta rakip ağları havalandıran Ignacio Pussetto, sezon boyunca gösterdiği performansa CA Huracán'ın ligi dördüncü sırada bitirmesinde ve 2019 Copa Libertadores'e katılmaya hak kazanmasında önemli rol oynamıştı.
15.05.2020 17:10 | Son Güncelleme: 15.05.2020 17:13
12 Mayıs 2018'de oynanan sezonun son maçında CA Huracán, Boca Juniors ile 3-3 berabere kaldı. Maçta rakip ağları havalandıran Ignacio Pussetto, sezon boyunca gösterdiği performansa CA Huracán'ın ligi dördüncü sırada bitirmesinde ve 2019 Copa Libertadores'e katılmaya hak kazanmasında önemli rol oynamıştı.
Kaynak: Dugout