Iğdırspor Boluspor CANLI İZLE şifresiz! 1. Lig Iğdırspor Boluspor nerede, hangi kanalda yayınlanıyor?

Güncelleme:
Trendyol 1. Lig'de heyecan devam ediyor! Iğdırspor ve Boluspor bugün sahada karşı karşıya geliyor. Futbolseverler, bu önemli karşılaşmanın yayın saatini, hangi kanalda izlenebileceğini ve maçın şifresiz olarak yayınlanıp yayınlanmayacağını araştırıyor.

Iğdırspor – Boluspor mücadelesi, ligde merakla beklenen karşılaşmalardan biri. Maçı canlı takip etmek isteyen izleyiciler, yayın detayları, saat ve platform bilgilerini öğrenmek istiyor. Iğdırspor Boluspor CANLI İZLE şifresiz! 1. Lig Iğdırspor Boluspornerede, hangi kanalda yayınlanıyor?

IĞDIRSPOR VS BOLUSPOR MAÇI HANGİ KANALDA VE SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Trendyol 1. Lig'in merakla beklenen karşılaşmasında Iğdırspor ile Boluspor, 19 Ekim 2025 Pazar günü karşı karşıya geliyor. Maç, Bein Sports Max 1 ve TRT Spor kanallarından canlı olarak yayınlanacak.

IĞDIRSPOR – BOLUSPOR MAÇINI BEIN SPORTS MAX 1 ÜZERİNDEN CANLI İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Bein Sports Max 1, Digiturk 82, Kablo TV 236 numaralı kanallardan ve Türksat uydusu ile internet platformları üzerinden şifreli olarak izlenebiliyor.

IĞDIRSPOR – BOLUSPOR MAÇINI TRT SPOR ÜZERİNDEN CANLI İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85 ve Turkcell TV+ 70 numaralı kanallardan, Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak takip edilebiliyor.

IĞDIRSPOR – BOLUSPOR MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

Bu önemli Trendyol 1. Lig karşılaşması, 19 Ekim Pazar günü oynanacak.

IĞDIRSPOR – BOLUSPOR MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Maç, Türkiye saati ile 16:00'da başlayacak ve futbolseverlere heyecan dolu anlar sunacak.

IĞDIRSPOR – BOLUSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Iğdırspor ve Boluspor'un karşılaşması, Iğdır Şehir Stadyumu'nda gerçekleşecek.

Osman DEMİR
