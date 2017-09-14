Iğdır'da Yangın

Iğdır'da bir bahçede meyve kasalarının alev alması sonucu çıkan yangın 1 saatte söndürüldü.



Cumhuriyet Mahallesi'nde bir vatandaşın bahçesine topladığı meyve kasaları, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.



Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.



Yaklaşık bir saat süren müdahalenin ardından söndürülen yangında bahçedeki kasaların tamamı kül oldu.