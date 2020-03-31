Ifo: Koronavirüs, Bavyera’ya 64-138 milyar euroya mal olabilir Almanya'nın önemli ekonomi ve düşünce kuruluşlarından Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo) Başkanı Clemens Fuest, koronavirüs krizinin 2020'de Almanya'nın en büyük eyaleti Bavyera'da 138 milyar euroya mal olabileceğini açıkladı.

Almanya'nın önemli ekonomi ve düşünce kuruluşlarından Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo) Başkanı Clemens Fuest, koronavirüs krizinin 2020'de Almanya'nın en büyük eyaleti Bavyera'da 138 milyar euroya mal olabileceğini açıkladı. Kaynak: Dunya.com