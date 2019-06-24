Ifo İş İklimi Haziran'da 97.4 puana düştü

– Almanya merkezli Ifo Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü verilerine göre Almanya'da İş İklimi Mayıs ayındaki 97.9 puan düzeyinden Haziran'da 97.4 puana geriledi.

Ifo verilerine göre iş iklimindeki düşüşle, Kasım 2014'ten bu yana görülen en düşük düzeyler görülürken, şirketlerin gelecek aylara yönelik beklentilerinin de karamsar bir hal aldığı belirtildi. Buna rağmen, şirketlerin mevcut iş durumu değerlendirmelerinde iyileşmeler görüldü. Söz konusu veriler, Almanya ekonomisinde durgunluk olabileceğine işaret etti.

Ifo Enstitüsü Başkanı Clements Fuest'e göre, imalat sektöründe iş iklimindeki düşüşün devam ettiği görüldü: "Mevcut iş durumu göstergesi uzun dönem ortalamasının üstünde olmaya devam ederken, söz konusu göstergede bir yıldır düşüş görülüyor. İş beklentilerine bakıldığında da sipariş defterlerindeki düşüşle sanayi şirketlerinde geçen ay görülen olumlu görünümün yerini karamsarlığa bıraktı."

Haziran ayında hizmet sektöründe iş iklimi kötüleşirken, söz konusu olumsuz görünüme beklentilerdeki düşüşün neden olduğu vurgulanan raporda, "Buna karşın, hizmet sağlayıcılarının mevcut iş durumu değerlendirmelerinin olumlu olduğu görüldü" denildi ve şu saptamalar yapıldı:

"Ticaret sektöründe iş iklimi endeksi, şirketlerin mevcut durum memnuniyetinden destek alarak yükseldi. Şirketlerin gelecek aylara yönelik beklentilerinin de olumlu olduğu belirtilirken, toptan satışçıların beklentilerinin ve perakendecilerin mevcut iş durumu değerlendirmeleri de yükseldi.

"İnşaatta iş iklimi endeksi düşmesine rağmen yine de yüksek düzeylerde seyretti. Şirketlerin mevcut durum değerlendirmeleri ve gelecek altı aya yönelik beklentilerinin de düştüğü görüldü."

Kaynak: DHA