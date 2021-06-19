İdlip'teki askerlerimiz için üretilen kamelya ve oturma gurupları Erdemli'den yola çıktı
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İdlip'teki askerlerimiz için üretilen kamelya ve oturma gurupları Erdemli'den yola çıktı

İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Yıldız - Haberler | Ekonomi

İdlip'teki askerlerimiz için üretilen kamelya ve oturma gurupları Erdemli'den yola çıktı Sınır güvenliğimiz için İdlip'te görev yapan askerlerimizin kullandığı tesisler için Mersin'in Erdemli Belediyesi kamelya ve oturma bankları üretti.

İdlip'teki askerlerimiz için üretilen kamelya ve oturma gurupları Erdemli'den yola çıktı

MERSİN - Sınır güvenliğimiz için İdlip'te görev yapan askerlerimizin kullandığı tesisler için Mersin'in Erdemli Belediyesi kamelya ve oturma bankları üretti. Hummalı çalışma sonunda hazırlanan ürünler İdlib'e ulaştırılmak üzere tırlarla uğurlandı.

İdlip'te görev yapan askerlerimizin bulunduğu tesisler için kamelya ve oturma bankları hazırlanması amacıyla Erdemli Belediyesinde görevli ustalar bir süre önce kolları sıvadı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü marangozhanesinde yürütülen hummalı çalışmanın ardından da kamelya ve banklar kurulum için hazır hale getirildi. Tırlara yüklenen kamelya ve oturma bankları Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu ve meclis üyelerinin katılımıyla İdlib'teki askerlerimize uğurlandı.

Ülke için mücadele eden kahraman askerlerimizin her an yanında olduklarını ifade eden başkan Mükerrem Tollu, "İdlip'te, bu ülke için, dünyadaki mazlumlar için mücadele eden askerlerimizin belediyemizden bir talepleri oldu. Elbette askerlerimizin talepleri bizim başımızın üstünde. Bizim özgür bir ülke de yaşamamız adına mücadele eden askerlerimize minnet borçluyuz. Onların talepleri başımızın üstüne dedik ve belediyemizin üretmiş olduğu dinlenme bankalarından askerlerimize yolluyoruz. Askerlerimizin dinlenmesi, sağlığı, huzuru bizler için önemli. Biz belediye olarak elimizden ne geliyorsa, gücümüz neye yetiyorsa, askerlerimiz için kanımızın son damlasını harcamaya varız" diye konuştu.

İdlip'teki askerlerimiz için üretilen kamelya ve oturma gurupları Erdemli'den yola çıktı
İdlip'teki askerlerimiz için üretilen kamelya ve oturma gurupları Erdemli'den yola çıktı
İdlip'teki askerlerimiz için üretilen kamelya ve oturma gurupları Erdemli'den yola çıktı
İdlip'teki askerlerimiz için üretilen kamelya ve oturma gurupları Erdemli'den yola çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Yıldız

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