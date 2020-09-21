İddaa Risk Yönetimi, derbide Galatasaray'ı favori gösterdi
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İddaa Risk Yönetimi, derbide Galatasaray'ı favori gösterdi

Süper Lig'de bu hafta sonu oynanacak olan Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin iddaa oranları belli oldu. Dev derbi öncesi iddaa, favori olarak ev sahibi sarı-kırmızılı takımı gösterdi.

21.09.2020 16:08 | Son Güncelleme: 21.09.2020 16:26

Galatasaray - Fenerbahçe derbisi için şimdiden geri sayım başladı. Hafta sonu oynanacak dev maç öncesi her iki cephede de önemli gelişmeler yaşanıyor. İddaa dünyasında da Galatasaray - Fenerbahçe maçı üzerine yorumlara artmaya başladı. Tam da bu esnada İddaa Risk Yönetimi derbi maçın oranlarını duyurdu.

İddaa Risk Yönetimi, 27 Eylül Pazar günü Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin favorisi olarak ev sahibi Galatasaray'ı belirledi.

Resmi olarak duyurulan oranlara göre Galatasaray galibiyetine 1.90, Fenerbahçe galibiyetine 2.80 oran verilirken beraberliğe ise 3.10 verildi.

Galatasaray - Fenerbahçe maçının iddaa oranları şu şekilde:

Galatasaray: 1.90

Beraberlik: 3.10

Fenerbahçe: 2.80

İddaa Risk Yönetimi, derbide Galatasaray'ı favori gösterdi

Kaynak: Haberler.com

Haber Yorumları (1)
GS: fenerin şansı yok. . .
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