İcralık mal yok pahasına satılamayacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

İcralık mal yok pahasına satılamayacak

19.02.2021 11:17 | Son Güncelleme: 19.02.2021 12:09
İcralık mal yok pahasına satılamayacak

Adalet Bakanlığının hazırlıkları süren yargı reformuna ilişkin pakette, vatandaşın idare ile uyuşmazlıklarına yönelik de önemli adımlar atılıyor.

Adalet Bakanlığının hazırlıkları süren yargı reformuna ilişkin pakette, vatandaşın idare ile uyuşmazlıklarına yönelik de önemli adımlar atılıyor. Özellikle bir idari işleme karşı açılacak davalar için, itirazdan sonra 60 gün bekleme mecburiyeti kaldırılıyor. Bu süre 30 güne indiriliyor, böylece vatandaşın hak kaybının önlenmesi hedefleniyor.
Yargı reformu paketi ile icra satışlarına da yeni düzen getiriliyor. Buna göre, icralık malların piyasa değeri altında yok pahasına satılmasına izin verilmeyecek. Vatandaş isterse icradaki taşınır veya taşınmaz malını alacak kişiyi kendisi belirleyebilecek. Açık artırmalarda, icralık malları çok düşük fiyatlarla alarak, çıkar sağlayan grupların da önüne geçilmiş olacak. Hukukçular yapılacak düzenleme ile vatandaşın mağduriyetinin giderilmesinin amaçlandığını belirterek "Şu anda icra mallarını yok pahasına toplayan gruplar, çeteler oluşmuş durumda. Bunlar kendi aralarında anlaşarak ya da tehdit baskı ile açık attırmalara girmeyi önleyip bin liralık bir malı 10-20 lira gibi değerler ile alabiliyor" görüşünü dile getirdi.
(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Muharrem İnce Devlet Bahçeli Enis Berberoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cansu Dere Özge Özder Hande Erçel Acun Ilıcalı
Spor Can Bartu Arda Turan Nihat Özdemir Mustafa Cengiz Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Pkk Şehit Terör Ak Parti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İcralık mal yok pahasına satılamayacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.2.2021 12:09:32. #1.14#
title