İçişleri Bakanı Soylu: Şampiyonluk kutlamalarıyla ilgili tedbir alınması gerektiğini düşünüyorum

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Süper Lig şampiyonluk kutlamalarıyla ilgili açıklama yaptı. Soylu, "Şampiyonluk kutlamalarının tam kapanma döneminden sonra yapılması hususunda tedbir alınması gerektiğini düşünüyorum" dedi.

TFF 1. Lig'de ortaya çıkan şampiyonluk kutlaması görüntülerinin ardından harekete geçiliyor. Süper Lig şampiyonluğunun ardından kalabalık toplulukların ortaya çıkmaması için İçişleri Bakanlığı önlem düşünüyor. Konuyla ilişkin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Şampiyonluk kutlamalarının tam kapanma döneminden sonra yapılması hususunda tedbir alınması gerektiğini düşünüyorum" dedi.

"HALEL GELMEDEN KAPANMA SONRASI YAPILABİLİR"

Bakan Soylu, kutlamaların İstanbul'da olacağını bildiğini belirterek, "Şampiyonluk yarışında olan üç takım da İstanbul'da. Türkiye'de de aynı şekilde olacak. İstanbul, bu konuda bir ilke kararı üretirse hep beraber oturup bir çağrıda bulunursak tam kapanma dönemine bir halel gelmeden, tam kapanmanın akabinde yapılabilir" diye konuştu.

"HER TARAFA YAYILMADI"

Soylu sözlerini şöyle sürdürdü: Cumartesi orada bir diplomasiye ihtiyaç var. Şampiyonluk kutlamaları sokağa taşarsa; sağ olsun hem Giresunlular hem Adanalılar minimum ölçekte yaptılar. Sokakta görüntüler oldu ama her tarafa yayılan bir görüntü olmadı