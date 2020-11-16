"Icardi'nin beni kıskandığını sanmıyorum" diyen Wanda Nara'nın paylaşımı 200 binden fazla beğeni aldı
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"Icardi'nin beni kıskandığını sanmıyorum" diyen Wanda Nara'nın paylaşımı 200 binden fazla beğeni aldı

16.11.2020 14:56 | Son Güncelleme: 16.11.2020 15:12

Özellikle sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, sosyal medyadan takipçilerinin sorduğu sorulara yanıt verdi. Arjantinli futbolcunun kendisini kıskanmadığını söyleyen Nara'nın yanıtların ardından paylaştığı poz 200 binden fazla beğeni aldı.

PSG forması giyen Arjantinli forvet Mauro Icardi'nin eşi ve menajeri Wanda Nara, takipçilerinin sosyal medya üzerinden sorduğu sorulara yanıt verdi.

Aynı zamanda modellik de yapan Nara, bir takipçisinin "Mauro seni kıskanıyor mu?" sorusuna, "Sanmıyorum. Peki ben Mauro'yu kıskanıyor muyum? Şimdiye kadar onu kıskanmamı gerektirecek hiçbir koz vermedi bana" şeklinde yanıt verdi.

'Icardi'nin beni kıskandığını sanmıyorum' diyen Wanda Nara'nın paylaşımı 200 binden fazla beğeni aldı

34 yaşındaki Nara bir başka takipçisinin "Yüzünde estetik var mı?" sorusuna ise, "Yüzümde hiçbir ameliyat yok, estetik yaptırmadım. İnsanların beni Instagram filtreleriyle görmesi güldürüyor ve hemen ameliyat olduğumu sanıyorlar. Fakat şırınga görür görmez tansiyonumun düştüğünü bilmiyorlar ki" diyerek yanıtladı.

İÇ ÇAMAŞIRLI POZUNU PAYLAŞTI

Takipçilerinin sorularına yanıt verdikten birkaç saat sonra Wanda Nara, paylaştığı iç çamaşırlı fotoğrafıyla dikkatleri üzerinde tutmayı başardı.

34 yaşındaki menajer ve model tüm dünyada artan koronavirüs vakaları sonrası paylaştığı fotoğrafa "Yeniden karantina altındayım" mesajını yazdı. Nara'nın fotoğrafı, kısa sürede 200 binden fazla beğeni aldı.

'Icardi'nin beni kıskandığını sanmıyorum' diyen Wanda Nara'nın paylaşımı 200 binden fazla beğeni aldı
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