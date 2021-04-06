İç sahada kazanmakta zorlanan Fenerbahçe, 'suskun' Tanzanyalı forvetiyle puanları topluyor
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İç sahada kazanmakta zorlanan Fenerbahçe, 'suskun' Tanzanyalı forvetiyle puanları topluyor

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Sezon başında büyük umutlarla transfer edilen ve bekleneni veremeyne Mbwana Samatta, yaklaşık 2,5 aylık suskunluğundan sonra dün akşam Denizlispor maçında 3 puanı getiren golü attı. Ligde attığı 5 golü 4 maçta kaydeden, bunları da Kadıköy'de atan Samatta, takımının hanesine 12 puan yazılmasında büyük katkı sağladı.

Fenerbahçe, Denizlispor karşılaşmanın 64. dakikasında suskun Samatta ile 1-0 öne geçt ve bu golle maçı kazandı. Caner'in sağ kanattan kullandığı kornerde Samatta'nın kafa vuruşunda direğe de çarpan top ağlara gitti. En güçlü özelliği hava topları olan Samatta, ligdeki ilk golünü de aynı şekilde atmıştı. Karagümrük karşılaşmasında Caner'in kullandığı duran toptan yine benzer bir şekilde gol kaydedetmişti.

İç sahada kazanmakta zorlanan Fenerbahçe, 'suskun' Tanzanyalı forvetiyle puanları topluyor

CANER'İN DİLİNDEN ANLIYOR

Ligin ikinci haftasındaki Karagümrük maçında 2 gol, 3-1 kazanılan Ankaragücü maçında 1 gol, 3-0 kazanılan Kayseri maçında 1 gol, ve son olarak da Denizlispor'a karşı bir gol atarak, takımının iç sahada kazandığı 12 puana katkı verdi. Türkiye Kupası'nda da bir gol kaydeden Samatta'ya o golün asistini de Caner Erkin yapmıştı. Samatta, diğer forvetlerin aksine Caner'in topları ne tarafa, hangi şiddetle kesebileceğini çözümledi

İç sahada kazanmakta zorlanan Fenerbahçe, 'suskun' Tanzanyalı forvetiyle puanları topluyor
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- Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
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