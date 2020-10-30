İç borçlanma stratejisi (1)
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İç borçlanma stratejisi (1)

30.10.2020 18:19 | Son Güncelleme: 30.10.2020 18:23
İç borçlanma stratejisi (1)

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kasım 2020-Ocak 2021 döneminde 77,7 milyar liralık iç borç servisine karşılık, 60 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kasım 2020-Ocak 2021 döneminde 77,7 milyar liralık iç borç servisine karşılık, 60 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek.

Bakanlık, kasım-ocak dönemine ilişkin iç borçlanma stratejisini açıkladı.

Buna göre, Hazine söz konusu dönemde 77,7 milyar liralık iç borç servisine karşılık, 60 milyar liralık iç borçlanma gerçekleştirecek.

Bu dönemde dış borçlanma yapılmayacak.

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Canlı

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