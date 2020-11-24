Ibrahimovic, yüzünü kullandığı için video oyunu firmasına ateş püskürdü: Size kim izin verdi!

Milan'ın tecrübeli yıldızı Zlatan Ibrahimovic, EA Sports ve FIFA 21'e göndermeli bir şekilde sosyal medyadan "EA Sports'a oyunda yüzümü kullanması için kim izin verdi? Ben böyle bir izin verdiğimi hatırlamıyorum" diyerek tepki gösterdi.

Tüm dünyada milyonlarca kullanıcısı olan FIFA oyun serisi, FIFA 21 ile özellikle Ultimate Team moduyla peşinden sürüklemeye devam ediyor.

EA Sports, oyun içinde oyuncuların yüzlerini ve isimlerini kullanmak için belli başlı lisans ve izinler almak zorunda.

Bu konuda EA Sports'a seslenen bir twit atan Zlatan, "EA Sports'a oyunda yüzümü kullanması için kim izin verdi? Ben böyle bir izin verdiğimi hatırlamıyorum" ifadelerini kullandı.

"BİRİLERİ BENİM YÜZÜMÜ GÖSTEREREK KAR EDİYORLAR"

Ibrahimovic'in twitine Gareth Bale da destek verdi ve, FIFpro'yu etiketleyerek 'İlginç, bu nedir?' ifadelerini kullandı.