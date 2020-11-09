İbrahimovic, son dakikadaki golüyle Milan'ı mağlup olmaktan kurtardı
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İbrahimovic, son dakikadaki golüyle Milan'ı mağlup olmaktan kurtardı

09.11.2020 08:57 | Son Güncelleme: 09.11.2020 09:06

İtalya Serie A'nın 7. haftasında Milan, evinde Verona ile karşı karşıya geldi. Giuseppe Meazza Stadı'nda oynanan mücadele, Zlatan Ibrahimovic'in son dakikada attığı golle 2-2 sona erdi ve Milan büyük bir fırsat tepti.

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 7. haftasında lig lideri Milan, konuk ettiği Hellas Verona ile son dakikalarda bulduğu golle 2-2 berabere kaldı.

Milano'daki San Siro Stadı'nda oynanan maçta, konuk ekip 6. dakikada Antonin Barak ile öne geçti: 0-1. Hellas Verona, 19. dakikada Mattia Zaccagni ile farkı 2'ye çıkardı: 0-2. Ev sahibi Milan, 27. dakikada Veronalı Giagiacomo Magnani'nin kendi kalesine attığı golle farkı 1'e indirdi: 1-2. İlk yarı konuk Hellas Verona'nın üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıda ev sahibi ekip beraberlik golü için yüklenirken, 65. dakikada penaltı atışı kazandı. Milan'ın İsveçli golcüsü Zlatan İbrahimovic, penaltı atışını gole çeviremedi.

Milan'ın 89. dakikada Davide Calabria ile bulduğu gol, VAR kararıyla iptal edilirken, 90+3. dakikada İbrahimovic kafa golüyle beraberlik golünü attı: 2-2. Müsabaka 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

YENİLMEZLİK SERİSİ SÜRDÜ

Bu golle Milan, Hellas Verona karşısında mağlup olmaktan son dakikada kurtuldu ve yenilmezlik serisini sürdürdü. İki takım da birer puana razı oldu.

Kırmızı-siyahlı takım, puanını 17'ye yükselterek lig liderliğini sürdürürken, Hellas Verona ise bu maçtan aldığı 1 puanla puanını 12'ye çıkarttı ve 8. sırada yer aldı.

HAKAN 87 DAKİKA OYNADI

Milan kadrosunda bulunan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, mücadeleye ilk 11 başlarken, 87. dakikada yerini Jens Petter Hauge'ye bıraktı.

Hellas Verona kadrosundaki milli futbolcu Mert Çetin ise yedekler arasında başladığı maçın 73. dakikasında Magnani'nin yerine oyuna dahil oldu.

NAPOLI DEPLASMANDA TEK ATTI

Serie A'nın 7. haftası bugün gündüz bölümünde oynanan diğer 4 maçla tamamlandı.

Lazio, konuk ettiği Juventus ile 1-1 berabere kalırken, Roma deplasmanda Genoa'yı 3-1 yendi.

Torino ile Crotone golsüz berabere kalırken, Atalanta-Inter maçı da 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Ligin güçlü ekiplerinden Napoli ise Bologna deplasmanından 1-0'lık galibiyetle dönerek, haftayı karlı kapatan takımlardan oldu.

İbrahimovic, son dakikadaki golüyle Milan'ı mağlup olmaktan kurtardı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin

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