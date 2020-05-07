Ibrahimovic'in eski takım arkadaşı Ciani: Ibrahimovic, Cavani'den nefret ederdi

ABD'de Ibrahimovic'le birlikte forma giyen Michael Ciani, "Ibrahimovic, PSG'de oynarken takım arkadaşı olan Edinson Cavani'den nefret ettiğini bana söyledi" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz sezon LA Galaxy forması giyen ve Zlatan Ibrahimovic'in takım arkadaşı olan Michael Ciani, Ibrahimovic hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Fransız basınına konuşan Ciani, İsveçli futbolcunun kendisine kariyeri boyunca sadece 3-4 takım arkadaşından nefret ettiğini ve bunların arasında Uruguaylı formet Edinson Cavani'nin de olduğunu söylediğini ifade etti.

Michael Ciani

"CAVANI'NİN YANINDAKİLERDEN HOŞLANMAZDI"

İbrahimovic ile Cavani ilişkisinden bahseden Ciani, "Ibrahimovic, takımda Cavani ile yakın olanlardan hoşlanmıyordu. Ya Ibra'nın tarafında olacaktınız ya da karşı tarafta. Paris Saint Germain'de Laurent Blanc ile her şeyin yolunda gittiğini söyledi. Ancak Blanc ile anlaşamadığı tek konu Cavani problemi olmuş. Bana kariyeri boyunca sadece 3-4 takım arkadaşından nefret ettiğini söyledi. Bunların içerisindeEdinson Cavani'de bulunuyordu" şeklinde konuştu.