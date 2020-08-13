İbrahim Sehic, İttifak Holding Konyaspor'da
İttifak Holding Konyaspor geçtiğimiz sezon Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da forma giyen tecrübeli kaleci İbrahim Sehic 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.
13.08.2020 20:06 | Son Güncelleme: 13.08.2020 20:18
İttifak Holding Konyaspor geçtiğimiz sezon Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da forma giyen tecrübeli kaleci İbrahim Sehic 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda gerçekleşen imza törenine İbrahim Sehic ve kulüp menajeri Seçkin Özdil katıldı. Sehic kendisini yeşil beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. İbrahim Sehic yeni sezonda 13 numaralı formayı giyecek.Sehic, geçen sezon gösterdiği performansla Erzurumspor'un Süper Lig'e çıkmasında önemli rol oynamıştı.
Kaynak: DHA