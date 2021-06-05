İbrahim Öztürk, Talasgücü Belediyespor'u ziyaret etti

Son olarak Altay'da şampiyonluk yaşayan Kayserili tecrübeli futbolcusu İbrahim Öztürk, Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Talasgücü Belediyespor'u ziyaret ederek yeni sezon öncesi başarılar diledi.

Son olarak Altay'da şampiyonluk yaşayan Kayserili tecrübeli futbolcusu İbrahim Öztürk, Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Talasgücü Belediyespor'u ziyaret ederek yeni sezon öncesi başarılar diledi.

2020-2021 sezonunda TFF 1.Lig ekiplerinden Altay takımında şampiyonluk yaşayan Kayserili futbolcu İbrahim Öztürk, memleketi Kayseri'ye gelerek ziyaretlerini sürdürüyor. Altay kaptanı İbrahim, şampiyonluk sevincini tarif etmenin mümkün olmadığını ifade ederken kendisini model alan genç oyunculara da nasihatlerde bulunuyor. Bölgesel Amatör Lig takımlarından Kayseri Talasgücü Belediyespor antrenmanına giderek teknik heyet ve futbolcular ile görüşen İbrahim, başarıya ulaşmak adına yapılması gerekenleri anlattı.

Futbolculara tatlı ikram eden İbrahim Öztürk ile ilgili Talasgücü Belediyespor'dan yapılan açıklamada, "Profesyonel anlamda tüm liglerde şampiyonluk görerek bir ilke imza atan Kayseri'mizin yetiştirdiği, Altay Spor Kulübünün takım kaptanı İbrahim Öztürk takımımızı antrenman öncesinde ziyaret etti. Yeni sezon öncesinde oyuncularımıza moral vererek başarılar diledi. Antrenman sonrasında tesislerimize gelen tecrübeli oyuncu Öztürk, tesislerimizi gezerek böylesi güzel bir tesisi Kayseri futboluna kazandıran Talas Belediye Başkanımız ve Onursal Başkanımız Mustafa Yalçın'a teşekkür ederek, Salı günü oynanacak olan Kayseri derbisi öncesinde oyuncularımıza tatlı ikramında bulundu. Nazik ziyaretinden dolayı İbrahim Öztürk'e teşekkür ederiz" denildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı