3.Lig Grup 3'da yer alan Fethiyespor oyuncusu İbrahim Koca son dönemde en çok merak edilen isimler arasında yer almaktadır. Vatandaşlar İbrahim Koca ile alakalı "İbrahim Koca kimdir? İbrahim Koca kaç yaşında, aslen nerelidir? İbrahim Koca'nın mevkisi nedir? İbrahim Koca hangi lig'de oynamaktadır? İbrahim Koca kaç gol atmıştır?" gibi soruları aratmaktadır. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

İBRAHİM KOCA KİMDİR?

Fethiyespor forması giyenİbrahim Koca 10 Ocak 2000 yılında Kahramanmaraş'ta doğumludur. 1,82 boyundaki genç oyuncu forvet mevkisinde forma giymektedir. Daha önce Kahramanmarasspor, 68 Aksaray Belediye Spor, Altindag Spor formaları giymiştir.

KARİYERİ

Kahramanmarasspor 61 maçta, 7 gol

68 Aksaray Belediye Spor 10 maç , 1 gol

Altındağspor 4 maç

Fethiyespor 1 maç

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