İBB'nin kurban bağışı kampanyasına büyük ilgi! Bağış miktarı 10 günde 7 milyon lirayı aştı

İmamoğlu'nun sitemi üzerine izin verilen İBB'nin kurban bağışı kampanyası, hayırseverler tarafından büyük ilgi gördü. Kampanyaya yapılan bağış 10 günde 7 milyon lirayı aştı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı İstanbul Vakfı'nın 2020 yılında düzenlediği kurban bağışı kampanyası ile yaklaşık 12 milyon liralık bağış toplanmıştı. Bu bağış ile 132 bin 50 aileye 1 kilogramlık konserveler halinde kurban eti dağıtılmıştı. İstanbul Vakfı bu yıl da hayırseverler ile ihtiyaç sahiplerini buluşturmak üzere "kurban bağışı kampanyası" düzenlemek için 27 Nisan'da İstanbul Valiliği'ne izin başvurusu yapmış ancak izin çıkmamıştı. İstanbul Valiliği 25 Haziran 2021 tarihli yazısı ile yardım toplama kampanyası başvuru talebinin uygun bulunmadığını bildirmişti.

İMAMOĞLU'NUN TEPKİSİ GERİ ADIM ATTIRDI

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 2 Temmuz günü sabah saat 07.00'da sosyal medya hesabından bir video paylaşarak kararı kamuoyuna duyurmuş ve sosyal medyada tepki gösterilmişti. Tepkiler üzerine İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü kampanyaya izin verildiğini açıklamıştı. Bakanlığın izni üzerine İstanbul Valiliği de vakfın başvurusuna onay verdi. 2 Temmuz günü https://bagis.istanbulvakfi.istanbul/ adresi üzerinden bağış toplanmaya başlandı.

10 GÜNDE 7 MİLYON LİRAYI GEÇTİ

İmamoğlu'nun "İstanbul'da 300 bin eve hiç et girmiyor…Hem ibadetimizi yerine getirmek hem de dayanışmayı büyütmek için kurban bağışlarını İstanbul Vakfı'na yapalım. Bağışlarınızın ihtiyaç sahiplerine en güvenli şekilde ulaştırılacağından emin olun" diyerek bağış çağrısı yaptığı kampanyaya hayırseverler yoğun ilgi gösterdi. Sözcü'de yer alan habere göre, 13 Temmuz günü itibariyle toplanan bağış 7 milyon lirayı geçti. 10 günde 4 bin 47 hisse yani 7 milyon 82 bin liralık kurban bağışı yapılmış oldu. Vekalet olarak verilen hisse fiyatı bin 750 TL. Bir hisseden elde edilen 15 konservenin 14 adedi ihtiyaç sahiplerine, bir adedi arzu ederse bağışçısına ulaştırılıyor.