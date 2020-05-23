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İBB'nin Askıda Fatura uygulamasıyla 152 bin 347 ailenin faturası ödendi

İBB'nin ekonomik sıkıntı içindeki İstanbullular için başlattığı "Askıda Fatura" kampanyasında ödenen fatura tutarı 20 milyon 596 bin TL'ye, ödenen fatura sayısı ise 152 bin 347'ye ulaştı.

23.05.2020 12:24 | Son Güncelleme: 23.05.2020 12:49

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu'nun öncülüğünde koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik zorluklar yaşayan yurttaşlara yardım için 4 Mayıs'ta başlatılan "Askıda Fatura" kampanyasında şu ana kadar ödenen fatura tutarı 20 milyon 596 bin TL'ye ulaştı. Son duruma göre 152 bin 347 adet su ve doğal gaz faturası, yardımsever vatandaşlar tarafından ödendi. Böylece askıda bekleyen fatura sayısı 95 bin 786'ya düştü.

İMAMOĞLU TEŞEKKÜR ETTİ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yardımseverlere teşekkür ederek "Askıda Fatura kampanyamızda 150 bine yakın ihtiyaç sahibi ailenin 20 milyonluk faturası ödendi. Bayram yaklaşırken dayanışma örneği sergileyen bütün hayırsever vatandaşlarımıza teşekkürler. Sosyal yardım ve destek çalışmalarımız da devam ediyor" dedi.

YARDIM İÇİN BAŞVURANLAR 1 MİLYONU GEÇTİ

İmamoğlu'nun paylaştığı son verilere göre, İBB'ye sosyal yardım için başvuran kişi sayısı 1 milyon 30 bin 431'i buldu. 681 bin 94 ailenin ihtiyaç tespiti yapıldı. 321 bin 404 aileye gıda ve hijyen kolisi dağıtıldı. 35 bin 743 aileye alışveriş destek kartı verildi. 12 bin 92 kişi de psikolojik danışmanlık aldı.

ASKIDA FATURA UYGULAMASI NASIL İŞLİYOR?

Ödemede güçlük çekenlere fatura desteğinde bulunmak isteyenler, 153 İBB Beyaz Masa ulaşarak ya da https://askidafatura.ibb.gov.tr/ web sitesini ziyaret ederek katkıda bulunabiliyor. "Askıda Fatura" portalına bırakılmış, abone ismi bulunmayan tutarlardan ödenmek istenen fatura seçilerek katkı verilebiliyor. Böylece veren elin alan eli görmediği bir dayanışma geliştiriliyor. Askıya sadece İBB tarafından sosyal yardım talebi onaylanmış kişiler fatura bırakabiliyor. Daha öncesinde sosyal yardım talebinde bulunmamış kişiler ise https://sosinc.ibb.gov.tr adresinden talepte bulunarak bu süreci başlatabiliyor. İBB sosyal yardım incelemelerini oldukça hızlı sonuçlandırarak ihtiyaç sahiplerini onaylıyor. Askıya eklenecek faturaların, ihtiyaç sahibi olduğu onaylanmış kişilere ait olması gerekiyor.

İBB'nin Askıda Fatura uygulamasıyla 152 bin 347 ailenin faturası ödendi

Ekonomi Manşet

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