İBB'nin askıda fatura kampanyasına 24 saatte 8 bin 691 aile başvurdu

"Askıda Fatura" kampanyasına son 24 saatte 8 bin 691 ailenin başvurduğunu belirten İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Hayırsever vatandaşlarımız yarın (Çarşamba) askıdan fatura alıp, ödeme yapmaya başlayabilirler" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından başlatılan "Askıda Fatura" kampanyasına 24 saatte kaç ailenin başvurduğu belli oldu.

İMAMOĞLU RAKAM VERDİ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, korona virüs salgını nedeniyle maddi sıkıntı yaşayanlar için "Askıda Fatura" uygulamasını başlatmıştı. Buna göre faturasını ödemekte zorlananlara destek sağlanmasına belediye aracılık edecek. İmamoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile 24 saatte kaç ailenin kampanyaya başvuruda bulunduğunu açıkladı.

YARIN ÖDEMEYE BAŞLAYACAKLAR

"Askıda Fatura kampanyamıza 24 saatte ihtiyaç sahibi 8.691 aile başvurdu" diyen İmamoğlu, "Askıda Fatura kampanyamıza 24 saatte ihtiyaç sahibi 8.691 aile başvurdu. 7.392 İSKİ, 1.299'u İGDAŞ faturası olmak üzere toplam tutar 1 milyon 990 bin liradır. Hayırsever vatandaşlarımız yarın (Çarşamba) askıdan fatura alıp, ödeme yapmaya başlayabilirler" ifadelerini kullandı.