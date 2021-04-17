İBB'nin Adalar'dan toplatıp sahiplendirdiği atlar tartışma konusu oldu! Hatay'a gönderilen 50 at kayıp

Adalar'da bir dönem fayton taşımacılığı yapılan atlarla ilgili yeni bir tartışma çıktı. İBB'nin Adalar'da ulaşım için elektrikli araçlara geçme kararı almasıyla, toplatılarak sahiplendirilen bin 177 attan MHP'li Hatay Dörtyol Belediyesi'ne verilen 50 atın kaybolduğu ortaya çıktı. Adalar'ın Atları Platformu atların akıbetini sorarken, İBB'den yapılan açıklamada sorumluluğun atları teslim alan kurumlarda olduğunu belirtildi.

Adalar'da yıllardır yüzlerce atın ölümüne neden olan atlı fayton taşımacılığı İBB Meclisi'nin 16 Ocak 2020 tarihli meclis oturumunda alınan karar ile tamamen sona ermişti. İBB, Adalar'da 277 adet tescilli fayton plakasını 300'er bin TL bedelle, fayton başına 6 atı da 4'er bin liradan satın almaya karar vermişti. İBB satın aldığı bin 177 atı sahiplendirmeye başlamıştı. Türkiye'nin dört bir yanındaki belediyelere teslim edilen atlardan MHP'li Hatay Dörtyol Belediyesi'ne gönderilen50 atın akıbeti tartışma konusu oldu.

"İBB'Yİ UYARMIŞTIK"

50 atın kaybolduğu gündeme gelince Adalar'ın Atları Platformu, İBB'nin Dörtyol'a gönderdiği 50 değil 100 atın kayıp olduğunu savunarak "İBB tarafından 17 ile gönderilen 860 at nerede?" diye sordu.

Platform tarafından yapılan açıklamada, "Dörtyol'a gönderilen 100 attan 10'unun, gönderildikten sonraki ilk günlerde öldüğünü biliyoruz. Bu ölümler hastalıktan değil, yalnızca stresten oldu. Alıştığı yerden ayrılmanın ve atlara hiç uygun olmayan şekilde tırla taşınmanın sonucu budur. İBB'yi atları 'sahiplendirme' adı altında bu şekilde dağıtmanın sakıncaları konusunda uyarmıştık" denildi.

"860 AT YERİNDE DENETLENSİN"

Açıklamada Kastamonu Daday Belediyesi 'ne 109, Ardahan Hanak Belediyesi 'ne 140, Aydın İncirliova Belediyesi'ne100 at olmak üzere İBB'nin Türkiye'nin 17 iline 860 at gönderdiği belirtilerek "İBB'den 860 atın hepsiniyerinde denetlemesini istiyoruz. Atların çip numaraları bellidir ve Türkiye'nin bütün illerinde bütün atların 31 Aralık 2020 itibarıyla ilçe tarım müdürlüklerine kaydedilmiş olması zorunludur. Bu atları kaydetmeyen, başkalarına devreden bütün belediyeler ve diğer alıcılar hakkında yasal işlem yapılması gerekir. Daha önemlisi, sağ kalan atların bulunması ve güvenli bir şekilde Adalar ilçesine geri getirilmesi gerekir" talebinde bulunuldu.

İBB: SORUMLULUK TESLİM ALAN KURUMLARDA

İBB İlçe Belediyeler Koordinatörü Tonguç Çoban, konuyla ilgili Sözcü'ye yaptığı açıklamada "Meclisin oy birliğiyle sahiplendirilen atlar, protokol ve tutanakla alan kurumlara verildi. Artık sorumluluk teslim edilen belediyede ve ilgili ilçe tarım müdürlüğünde.Sahiplenilen atlara iyi bakılacağına dair taahhütname de imzaladılar. Dolayısıyla buna uymak da onların yükümlüğü. Tabii aradan uzun süre geçti; şimdi böyle bir haber bizi de şaşırttı. Dörtyol Belediyesi'nin kendi içindeki bir konu anladığımız kadarıyla. Atların akıbetini biz de merak ediyoruz; kamuoyuna bir açıklama yapmaları iyi olur" dedi.

Çoban, söylendiği gibi İBB olarak suç duyurusunda bulunmadıklarını çünkü artık atların sorumluluğunun İBB'de olmadığını da söyledi.