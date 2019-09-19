İBB İstanbulkart merkezlerinin sayısını iki katına çıkarıyor

19.09.2019 12:28

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), toplu ulaşım araçlarından indirimli ve ücretsiz faydalanan İstanbulluların, başvuruda bulunduğu İstanbulkart merkezlerinde oluşan yoğunluğu azaltmak için yeni merkezler açacak.

İlk etapta, 23-28 Eylül tarihleri arasında, Esenler, Eyüp, Çekmeköy, Büyükçekmece, Beylikdüzü ve Ümraniye Haldun Alagaş Beyaz Masa noktaları İstanbulkart Merkezi olarak hizmet vermeye başlayacak. Başvuru merkezleri, Ekim ayı sonuna kadar 23'ten 42'ye çıkartılmış olacak.

MESAİ SAATLERİ 19.00'A UZATILDI

Bu süreçte, talep kaynaklı ihtiyaç doğması halinde merkez sayısı 50'ye kadar çıkarılacak. Bunun yanında ayrıca, İstanbulkart başvuru merkezlerinde yoğunluk giderilene kadar mesai saatleri 17.30'dan 19.00'a uzatıldı.

ÖĞLEDEN SONRA YOĞUNLUK YAŞANIYOR

Öğrenciler için 85 lira olan abonman bedelinin 40 liraya indirilmesi kararından sonra, yeni kart basım taleplerindeki artış, merkezlerdeki yoğunluğun nedenlerinden biri. Diğer bir neden de, üniversiteyi kazanamayan öğrencilerin bir yıl daha indirimli kart kullanabilmeleri için yapılan "vizeleme" işlemleri. İstanbulkart Merkezlerinde, kaliteli hizmet verebilmek amacıyla mesailer 08.30'da başlıyor. Başvuru merkezlerinin öğleden sonra, 13.00-19.00 saatleri arasında daha kalabalık olduğu gözlemleniyor. Yoğunluğun önüne geçebilmek amacıyla merkezlere, 08.30-13.00 saatleri arasında da başvuru yapılması öneriliyor.

İNTERNETTEN BAŞVURU YAPILABİLİYOR

Ayrıca, başvurular internet (https://www.istanbulkart.istanbul) üzerinden de yapılabiliyor. Kart kullanıcılarının bu yolla başvuru yapması, kendileri için hem zaman, hem emek tasarrufu sağlayacak.