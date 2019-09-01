İstanbul'da, 24 saat ulaşım dönemi başladı! Gece metrosunu 2 gecede kaç kişi kullandı?

01.09.2019 13:35

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, cuma ve cumartesi günleri metro ulaşımının 24 saat olmasının ardından ilk haftanın bilgilerini paylaştı. 30 Ağustos'u 31 Ağustos'a ve 31 Ağustos'u 1 Eylül'e bağlayan iki gecede 35 binden fazla kişi gece metrosunu kullandı.

"İSTANBULLULAR GECE ULAŞIMINI SEVDİ"

İBB Sözcüsü Murat Ongun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbullular 24 saat ulaşımı sevdi. 6 hatta yapılan 24 saat metro seferlerinden Cuma gecesi 13288, Cumartesi ise 22362 vatandaşımız yararlandı" ifadelerini kullandı.

CUMA - CUMARTESİ 24 SAAT ULAŞIM

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da 6 metro hattıyla 24 İETT hattında cuma ve cumartesi günleri 24 saat ulaşım başlayacağını duyurmuştu.

Gece ulaşımı saat 00.30-5.30 arasında yapılıyor.