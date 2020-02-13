: İBB, Esenler Otogarı'nda tuvalet ücretlerinde indirim yaptı

13.02.2020 10:46 | Son Güncelleme: 13.02.2020 10:58

İstanbul'un en kaotik yerlerinden olan 15 Temmuz Şehitler Otogarı, işletmecisinin sözleşmesinin bitmesinin ardından İBB'ye geçti. İBB, ulaşım zamlarının ardından otogarda tuvalet ücretlerini 1 liraya indirdi.

İBB DEVRALDI

Bayrampaşa Otogarı, Esenler Otogarı, Büyük İstanbul Otogarı, 15 Temmuz Şehitler Otogarı isimleri farklı olsa da İstanbul'dan gidenlerin veya İstanbul'a gelenlerin yolunun düştüğü yerdir otogar. Son yıllarda pisliği, alt katlarının güvensiz oluşuyla gündemde olan otogar İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yönetimine geçmişti.

TUVALETLER YENİLENDİ

Otogarın en çok şikayet edilen yerlerinden biri de tuvaletleriydi. Pisliği ile şoförlerden yolculara herkesin tepkisini çekiyordu. İBB, bu tuvaletleri yenileyerek adeta baştan yarattı.

TUVALET ÜCRETLERİNDE İNDİRİM YAPILDI

Daha önce 2 liraya hizmet verilen tuvaletlerde de indirime gidildi. İBB, kendi işlettiği umumi tuvaletlerde olduğu gibi otogardaki tuvaletlere de turnike sistemi koydu ve ücreti 1 liraya indirdi.

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