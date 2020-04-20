Erdoğan'ın yol inşaatı eleştirisine İBB'den 10 maddelik cevap: Yol inşaatı durdurulduğunda şu anki Ulaştırma Bakanı yönetimdeydi
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Recep Tayyip Erdoğan, Adil Karaismailoğlu, Başakşehir, Güncel

Erdoğan'ın yol inşaatı eleştirisine İBB'den 10 maddelik cevap: Yol inşaatı durdurulduğunda şu anki Ulaştırma Bakanı yönetimdeydi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başakşehir Şehir Hastanesi'nin yolunu yapmamakla suçladığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden eleştirilere yanıt geldi. 10 maddelik açıklamada İBB, "Yolun durdurulduğu sırada iBB yönetiminde, genel sekreter yardımcısı olarak biri görev yapıyordu. O kişi şu anki Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu idi" dedi.

20.04.2020 17:29 | Son Güncelleme: 20.04.2020 17:42
Erdoğan'ın yol inşaatı eleştirisine İBB'den 10 maddelik cevap: Yol inşaatı durdurulduğunda şu anki Ulaştırma Bakanı yönetimdeydi

Başakşehir Şehir Hastanesi'nin ilk etabının açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Buranın yolunu yarım yamalak bırakan İstanbul'un bir belediyesi var" açıklamasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yanıt geldi. "Başakşehir hastanesi gerçekleri' başlığıyla yapılan açıklamada İBB, 10 maddede Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt verdi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, İBB'YE TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

İlk etabı bugün hizmete giren Başakşehir Şehir Hastanesi'nin açılış törenine video konferans yöntemiyle katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hastaneye ulaşımda bir sorun yaşanmayacağını söylerken "Biliyorsunuz buranın yolunu yarım yamalak bırakan İstanbul'un bir belediyesi var" demişti.

İBB: YOL İNŞAATINI DURDURULDUĞUNDA ŞU ANKİ ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI GÖREVDEYDİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) Erdoğan'ın bu sözlerine yanıt geldi. İBB'den yapılan açıklamada "İnşaat, 2018 yılı Temmuz ayında durduruldu. Yol inşaatını durduran bir önceki İBB yönetiminde, Genel Sekreter Yardımcısı olarakbiri görev yapıyordu. O kişi şu anki Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Sayın Adil Karaismailoğlu idi" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamanın tamamı şu şekilde:

1.Hastanenin yol ihalesi 2015 yılında Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanmıştır.

2.Yol yapım işi İBB tarafından üstlenilmiş ve bu amaçla aynı yıl İstanbul genelinde projesiz bir torba ihaleye çıkılmıştır.

3.İhalenin ardından, İBB Hastane ve çevresindeki yolları yapmaya başlamış ve bugüne kadar 580 milyon TL harcamıştır. Açılıştan haftalar önce çekilen bu görüntülerden de anlaşılacağı üzere, karayoluyla hastaneye ulaşmanın mümkün olduğu ortada. Yani 0'dan yapılmış bir yol yok eksikleri tamamlanmış bir yol var.

4.Peki hastanenin yol inşaatını kim durdurdu? İnşaat, 2018 yılı Temmuz ayında durduruldu. Yol inşaatını durduran bir önceki iBB yönetiminde, Genel Sekreter Yardımcısı olarakbiri görev yapıyordu. O kişi şu anki Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Sayın Adil Karaismailoğlu idi.

"YOLU YAPMAKTA OLAN MÜTEAHHİT BAŞKA İNŞAATA YÖNLENDİRİLDİ"

5.Peki hastane yol inşaatı neden durduruldu?İnşaatı yapmakta olan müteahhit,Dolmabahçe – Ortaköy Karayolu Tüneli inşaatına yönlendirildi. Tünel inşaatı, hastane yolu inşaatına tercih edildi. 2018'de duran inşaata bir daha devam edilmedi.

6.Peki, yeni İBB yönetimi yol yapımına neden devam etmedi?Çünkü yolun ödeneği tünel inşaatına harcanmıştı. Bu kapsamda İBB bütçesinde yola ayrılacak pay kalmamıştı.

7.İBB hastane yolunun yapımı için girişimde bulundu mu? Evet bulundu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun talebiyle İstanbul Valiliği'nde 25 aralık 2019 günü vali Sayın Alİ Yerlikaya başkanlığında toplantı yapıldı. İBB yolun kaynağının geçmiş dönemde harcandığını ve kaynak eksikliği nedeniyle devam edemeyeceğini belirtti. Valilik de, Ulaştırma Bakanlığı'nı devreye sokmak için çalışacağının altını çizdi. Valiliğimize bu girişim için teşekkür edildi.

8.Yolla ilgili tüm gerçekler böyle. Benzer bir durum da hastaneye giden metro inşaatı için geçerli. Başakşehir – Kayaşehir Metro Hattı'nın inşaatına Herhangi bir kredi anlaşması yapılmadan tamamen özkaynak ile finanse edilecek şekilde 2017 yılı Mart ayında başlanmıştır.

9.Ancak aynı yılın Aralık ayında dönemin İBB Başkanı Mevlüt Uysal'ın 131 sayılı yazısı ile hattaki tüm çalışmalar durduruldu. Hiç bir kredi verilmeyen hattın bitmesi için ciddi bir kaynağa ihtiyaç vardır. Çünkü metro inşaatı sadece yüzde 6 oranında tamamlanmıştır.

10.Kamuoyuna söylendiği gibi, metro çalışmasının devamı konusunda herhangi bir adım atılmış değildir. Bu inşaatın devam etmesi adına İBB olarak devletimize bir çözüm önerimiz var: İller Bankası'ndan İBB'ye sağlanacak 100 milyon avro ile metroyu 2020 yılı bitmeden hastaneye kadar ulaştırmak mümkün. Bu çözüm önerimizin dikkate alınması hastane ulaşımını çok rahatlatacaktır.

Erdoğan'ın yol inşaatı eleştirisine İBB'den 10 maddelik cevap: Yol inşaatı durdurulduğunda şu anki Ulaştırma Bakanı yönetimdeydi

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